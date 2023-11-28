«سكة السلامة» علي مسرح طيبة بمدينة نصر لمدة يومين

تبدأ بعد غد الخميس علي مسرح طيبة بمدينة نصر في السابعة والنصف مساءا أولى عروض مسرحية سكة السلامة في معالجة جديدة للعمل المهم في تاريخ المسرح المصري والعربي للكاتب الراحل سعد الدين وهبة، العرض الجديد رؤية وإخراج صفي الدين شكري.



ويلعب بطولته عدد من الفنانين الشباب منهم عمرو شعبان وكرستين لويس ومحمد العباسي ومنة الله محمد وعبدالله السعيد وسامح مجدي وميار مكي ومحمد عبد اللطيف وهشام صلاح وهبه عبداللطيف وحسين مصطفي ومينا رفعت ورامي محي وسيف حسام واميرة زين العابدين.



العرض يشتبك مع واقعنا المصري والعربي من خلال مجموعة من الشخصيات التي تجمعها رحلة ضياع في الصحراء وهو من العروض التي تماست مع الأزمة الفلسطينية والعربية.