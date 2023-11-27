الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

حمادة هلال ونهال عنبر يشاركان في جنازة الراحل طارق عبدالعزيز

حمادة هلال
حمادة هلال

انتهت منذ قليل جنازة الفنان طارق عبدالعزيز بمسجد الشيخ زايد، وسط تواجد عدد كبير من الفنانين الذين ظهر على وجوههم ملامح الحزن والألم الشديد على فراق الراحل.

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ومن الفنانين الذين ظهروا بشكل حزين للغاية الفنان حمادة هلال الذي حضر الجنازة وقام بالصلاة على المتوفي، وكان من أوائل الذين حضروا الجنازة، وتوجهوا نحو مدافن العائلة الخاصة بالفنان الراحل.

كما ظهرت نهال عنبر بملامح باكية وحزينة للغاية خلال تواجدها في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

يذكر أن آخر أعمال طارق عبدالعزيز كان مشاركته في مسلسل «أعمل إيه» بطولة خالد الصاوي، صابرين، هناء الشوربجي، طارق عبدالعزيز، هدى الإدريسي، صبري عبدالمنعم، أحمد والي، نور إيهاب، إيمي الجندي، ريهام الشنواني، أحمد جمال سعيد، محمد مهران، ندى بسيوني، بيلار أحمد سامي، إخراج خالد الحلفاوي.

توفى الفنان طارق عبدالعزيز، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تصوير مسلسل «وبقينا اتنين»، والمقرر عرضه قريبًا.

يذكر أن مسلسل "بقينا اتنين" مكون من 20 حلقة، ومن بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

نهال عنبر
نهال عنبر
الدكتور طارق عبد العزيز الراحل طارق عبد العزيز الفنان الراحل طارق عبد العزيز الفنان طارق عبد العزيز اللحظات الأخيرة فى حياة طارق عبد العزيز النائب طارق عبد العزيز

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