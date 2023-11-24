شيري عادل تستكمل تصوير "الوصفة السحرية".. والعرض في ديسمبر

تستكمل الفنانة شيري عادل، تصوير أحداث دورها ضمن مسلسل "الوصفة السحرية"، الذي يتم تصويره في شوارع أكتوبر، تمهيدًا لعرضه خلال الأيام المقبلة.

ويتبقى لشيري حوالي 40% من المشاهد للانتهاء من تصوير العمل الجديد كاملًا، والذي يرصد من خلاله قضايا اجتماعية متنوعة وقيّمة في إطار لايت يصل للمشاهد بشكل سريع وجيد.

مسلسل "الوصفة السحرية" مكّون من 45 حلقة متصلة تعتمد على السرد القصصي المتتابع، ومن المقرر عرض المسلسل ديسمبر المقبل، عبر إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن أعمال الموسم الشتوي.

وأكد مصدر داخل العمل، أن المسلسل يتبقى له أسابيع وينتهي من أعمال التصوير، ليدخل مراحل المونتاج استعدادًا لعرضه.

أبطال "الوصفه السحرية"

مسلسل "الوصفة السحرية" يعتمد على البطولة الجماعية ويضم فى قائمة أبطاله كلا من شيرى عادل، إسلام جمال، لقاء سويدان، هيدى كرم، عمر الشناوى، بسمة داود، كارولين عزمى، سلوي محمد علي، عماد رشاد، محمد أبو داود، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومى سعيد وإخراج خيرى سالم.

أعمال شيري عادل

وانتهت شيري عادل، مؤخرًا من تصوير فيلمين جديدين، الأول "أصل الحكاية" وهو من تأليف وإخراج محمد أمين وبطولة شيرى عادل، خالد الصاوى، بيومي فؤاد، هالة فاخر، حمزة العيلى، علاء مرسى، يوسف عثمان، عابد عنانى، وائل الترك، علاء مرسي، محمد محمود وعدد آخر من الفنانين، والذى تجسد خلاله شخصية فتاة تدعى ملك وتمتلك أفكارا معينة تجعلها تواجه العديد من الصعوبات، وهى تنتمى لعائلة كل فرد فيها له حكاية مختلفة ومستقلة فوالدها بيومى فؤاد وأعمامها خالد الصاوى وعلاء مرسى وعمتها هالة فاخر.