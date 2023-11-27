إياد نصار وحمادة هلال ومصطفى قمر فى جنازة الراحل طارق عبدالعزيز

حضر، منذ قليل، الفنانون مصطفى قمر وحمادة هلال وداليا مصطفى وعلاء مرسي وإياد نصار صلاة الجنازة على الفنان طارق عبدالعزيز في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحضر عدد كبير من الفنانين من ضمنهم محمد هنيدي وعمرو عبدالجليل وأحمد خالد صالح وهنادي مهنا وآخرون.

ونعى الفنان مصطفى قمر وفاة صديقه الفنان طارق عبدالعزيز، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الأحد، وذلك إثر أزمة قلبية مفاجئة.

ونشر قمر، عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، صورة له من الذاكرة رفقة صديقه طارق عبدالعزيز، معلقًا: "البقاء لله، توفى إلى رحمة الله، أخويا وصديقي وعشرة عمري الفنان طارق عبدالعزيز، صاحب أطيب قلب".

وتابع: "ربنا يجعل مأواه الجنة ونعيمها، مع السلامة يا طارق حتوحشني يا حبيبي، الفراق صعب يا جماعة، معلش خاصة للأخوات، ادعوا له من فضلكم بالرحمة والمغفرة، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، ادعوا له".