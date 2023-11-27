هنيدى وأحمد خالد صالح يشيعان جنازة طارق عبدالعزيز

انطلقت، منذ قليل، صلاة الجنازة على الفنان الراحل طارق عبدالعزيز بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، والذي وافته المنية، مساء أمس الأحد، بعد أزمة قلبية حادة توفى على إثرها بساعات قليلة بعد نقله لأحد المستشفيات ودخوله في غيبوبة.

وحضر صلاة الجنازة الفنان محمد هنيدي، والفنان أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا، بالإضافة إلى فتوح أحمد الذي كان أول الحاضرين للجنازة والصلاة على الراحل بداخل المسجد.

ورحل طارق عبدالعزيز عن عالمنا، أمس، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة خلال تصوير أحد مشاهده بمسلسل "بقينا اتنين"، بطولة الفنان شريف منير، ونقل للمستشفى على الفور ودخل العناية المركزة، ولكن توفي بعد دخوله العناية بدقائق.

وفي سياق مختلف، كشف المخرج عمرو عرفة عن آخر كلمات طارق عبدالعزيز، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة خلال تصويره مسلسل "بقينا اتنين"، حيث شارك عمرو عرفة صورة لطارق عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، وعلّق عليها قائلًا: كان بيصور آخر شوط له الساعة 4 عصرًا، وآخر جملة قالها لشريف منير "تعالى فيه مفاجئة"، وخبط على كتفه وخرج من الشوط وقعد على الكرسي وراء الكاميرا، وفاجأ الكل وانتقل إلى الرفيق الأعلى، طارق عبدالعزيز فاجأنا كلنا، الله يرحمه.

أعمال طارق عبدالعزيز

ويعد آخر أعمال الفنان طارق عبدالعزيز مسلسل "آخر دور" الذي عرض العام الماضي، وشارك فيه إلى جانب: ثراء جبيل، إبراهيم السمان، مريم الخشت، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، مها نصّار، محمد الصاوي، أحمد بدير، ميمي جمال، رياض الخولي، دينا الشربيني، والعمل مكون من 12 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي.