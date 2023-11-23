الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

السيمفونى بالأسلوب الأذربيجاني على المسرح الكبير بالأوبرا.. السبت

الاوبرا
الاوبرا

بمناسبة مرور مائة عام على ميلاد زعيم أذربيجان حيدر علييف وبالتعاون مع سفارتها بالقاهرة تنظم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا لاوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو يلشين أديجوزالوف ومشاركة عازفة البيانو بجانا أخوندوفا وذلك في الثامنة مساء السبت 25 نوفمبر على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج مجموعة من أعمال أهم المؤلفين الموسيقيين فى أذربيجان منها كابريتشيو أذربيجان، كونشرتو للبيانو على نغمات عربية لـ فكرت اميروف، أداجيو وفالس من بالية الجميلات السبع  لـ جارا جاراييف ، كارفان لـ سلطان هايجبيوف، أداجيو من باليه الخير والشر لـ توفيق باكهانوف وفالس كونشرتو لـ نيازي .

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السيمفونى بالأسلوب الأذربيجاني على المسرح الكبير  

الجدير بالذكر أنه حيدر علييف 1923 - 2003 الرئيس السابق لأذربيجان والزعيم القومي العام ،عمل طوال حياته على تعزيز سيادة واستقلال ووحدة أراضي جمهورية أذربيجان شهد عهده فترة التغيرات والتحولات الجذرية على طريق بناء الدولة الحديثة، دخلت أذربيجان بقيادته مرحلة جديدة من تاريخها المعاصر وأصبحت دولة فاعلة في المجتمع الدولي ولفتت أنظار العالم إلى الدولة الصاعدة في منطقة القوقاز ، كان للسكان القائد الوحيد حتى ان الشعب منحه لقب «الأب».

الأوبرا 34 عام علي افتتاح دار الأوبرا المصرية أرض الأوبرا أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر بدار الأوبرا

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