الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

في عيد ميلاده.. أشهر 5 أفلام لداوود عبدالسيد خلال مسيرته الفنية

المخرج داوود عبد
المخرج داوود عبد السيد

يحتفل المخرج داوود عبد السيد بعيد ميلاده الـ 77، اليوم الخميس، فهو من مواليد 23 نوفمبر، وفد قدم خلال مسيرته الفنية عشرات الاعمال السينمائية المميزة التي تظل الى وقتنا الحالي في اذهان متابعيه ومحبيه.

ونستعرض خلال السطور التالية اشهر خمسة أفلام لداوود عبد السيد قدمها على مر تاريخه الفني.

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1- فيلم الصعاليك 1985

تدور قصة الفيلم حول صديقين من الصعاليك هما (مرسي) و(صلاح) اللذان يقطنان في الإسكندرية، يتزوج الأول من إحدى البائعات تدعى (صفية).

 عقب ذلك يتجه الإثنان إلى صفقات تهريب المخدرات التي تنقلهما من قاع المجتمع إلى قمة الثراء والنفوذ، والعمل من إخراجه وتأليفه وهو من بطولة نور الشريف ومحمود عبدالعزيز ويسرا ومها ابو عوف.

2 - فيلم الكيت كات 1991

تدور الأحداث في حي الكيت كات، يعيش الشيخ حسني الكفيف مع أمه المسنة وابنه الشاب المحبط الذي لا يجد وظيفة عقب تخرجه من الجامعة، كما يفشل في العثور على عقد عمل بالخارج ويحاول الهجرة إلى الخارجز

 ويدخل في علاقة مع جارته الشابة المكبوتة جنسيًا فاطمة، وتتداخل حكاياتهم مع الحكايات الخفية للحي، الفيلم إخراجه وسيناريو وحوار ومن بطولة محمود عبدالعزيز وامينة رزق وشريف منير.

3- فيلم ارض الخوف 2000

الفيلم من بطولة احمد زكي ويتناول قصة يحيى ضابط الشرطة وهو شخص مثالي لأعلى الدرجات.

 يوكل من قبل جهاز الشرطة بأن يصبح فاسدًا في العالم السفلي (عالم تجارة المخدارت) وذلك كما قيل له لخدمة الوطن، فيكلف بمهمة غريبة تسمى أرض الخوف.

 يعيش يحيي لسنوات كتاجر مخدرات، ولكنه بعد ذلك يكتشف الكارثة حيث أن الضباط الذين وضعوا يحيى في هذه المهمة، منهم من استقال ومنهم من مات ليصبح يحيى بالفعل تاجر مخدرات ولكن بقلب ضابط.

4 - مواطن ومخبر وحرامي 2001

يتناول العمل علاقة غريبة وغير متوقعة تجمع كل من سليم سيف الدين الشاب اﻷعزب الذي يعيش بمفرده، والمخبر فتحي عبدالغفور، واللص شريف المرجوشي.

وتتعقد هذه العلاقة حين يسرق شريف مخطوط رواية سيف، ويحاول فتحي التوسط بينهما، والعمل بطولة خالد ابو النجا وشعبان عبدالرحيم وصلاح عبدالله وهو اخراج وسيناريو وحوار داوود.

5 - رسائل البحر 2010

تدور أحداث الفيلم حول يحيي وهو طبيب شاب متخرج من كلية الطب، ولكنه يعاني من اضطرابات في نطق الكلام، ويتعرض بسبب ذلك للسخرية من أصدقائه وزملائه، فيترك الطب ويقرر العمل صيادًا فيلتقي في رحلته بأكثر من شخص، كل منهم له قصة مختلفة عن الأخر، بطولة اسر ياسين وبسمة ومي كساب.

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