"سرداب" رانيا يوسف يدخل أعمال المونتاج انتظارًا لعرضه

دخل المخرج عبدالرحمن أبوغزالة في إنهاء أعمال مونتاج أحدث أعماله الفنية "السرداب" للفنانة رانيا يوسف، وهو العمل الذي يتم تصويره هذه الفترة داخل مدينة الإنتاج الاعلامي في عدد من شوارعها وكذلك لوكيشن داخلي بعماد الدين.

وكشفت مصادر لـ"الدستور"، أن المخرج قام بأعمال مونتاج الحلقات الأولى التي تم تصويرها، ليكون العمل جاهزًا للعرض مع بداية العام الجديد، حيث من المنتظر أن يتم طرح البرومو الدعائي للعمل خلال أيام قليلة، ومعه البوسترات الخاصة بالمسلسل ما بين البوسترات الفردية والبوسترات الجماعية.

أحداث مسلسل "السرداب"

تدور أحداث العمل فى إطار تشويقى كوميدى تتخلله مشاهد أكشن ويتكون من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه قريبًا على إحدى المنصات الرقمية، ولن ينتظر الموسم الرمضانى المقبل.

أبطال مسلسل "السرداب"

مسلسل "السرداب"، من تأليف مصطفى حمدى، يشارك فى بطولته رانيا يوسف، أحمد حاتم، آية سماحة، محمد رضوان، إخراج عبدالرحمن أبوغزالة.

على جانب آخر، تشارك رانيا يوسف في بطولة فيلم ورد وريحان، من إخراج محمد نبيل والفيلم يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: أحمد الفيشاوي، رانيا يوسف، محسن بن منصور، أسما سليمان، عمرو عبدالعزيز، والعمل من تأليف وإخراج محمد نبيل.

أبطال فيلم "كتف قانوني"

"كتف قانونى" بطولة عدد كبير من نجوم الفن وهم: هالة صدقي، شيرين رضا، باسم سمرة، دينا، رانيا يوسف، كريم عفيفى، انتصار، عارفة عبدالرسول، دارين حداد، بدرية طلبة، محمد أسامة الشهير بأوس أوس، أيمن قنديل، إلى جانب ضيوف الشرف وهم: حسن الرداد، محمد رضوان، شمس ومصطفى أبوسريع، من تأليف هشام هلال وإخراج سامح عبدالعزيز.