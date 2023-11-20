وليد فواز يكشف أسباب نجاح حلقات مسلسل "صوت وصورة"

عبر الفنان وليد فواز عن سعادته الكبيرة بنجاح مسلسل “صوت وصورة”، والذي يعرض هذه الفترة على قناة DMC.

وقال في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن العمل حقق حالة كبيرة للغاية من النجاح والتي يعود الفضل بها إلى المشاركين كافة فيه من أمام الكاميرا وخلفها، لافتًا إلى أن العمل مع فنانة كبيرة بحجم حنان مطاوع أمر أضاف الكثير لكل مشهد تظهر فيه.

أشار إلى أن العمل تمت كتابته بطريقة مثيرة جعلته محط أنظار المشاهدين في كل حلقة.

وأكد فواز أن العمل به تفاصيل تلامس قلوب الجماهير، لافتًا إلى أن هذا العمل يعتبر واحد من الأعمال المقربة لقلبه لما فيه من تفاصيل تمثيلية وإنسانية مثيرة للاهتمام، مشيرا إلى أن كل شخصية كتبت على أعلى مستوى وتم توظيفها إخراجيًا بشكل جيد.

ابطال مسلسل صوت وصورة

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل "صوت وصورة" يعرض من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.