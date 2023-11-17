الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دنيا سمير غانم تطلب من جمهورها الدعاء لـ سمير غانم ودلال عبدالعزيز

دنيا
دنيا

دعت الفنانة دنيا سمير غانم لوالديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز، بيوم الجمعة، وطلبت من جمهورها قراءة الفاتحة لهما.

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دنيا سمير غانم تطلب الدعاء لوالديها


ونشرت دنيا عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، صورتين الأولى لوالدها والثانية لوالدتها، وعلقت قائلة: "اللهم في يوم الجمعة ارحمهما وأسعدهما وأكرمهما بعطائك ورحمتك، واجعلهما مطمئنين الحال منعمين بجنتك، الحمد لله رب العالمين، اسألكم الدعاء والفاتحة".

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع صورة الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز وعلق الكثير منهم، متمنين لهما الرحمة والمغفرة من الله.

كان آخر أعمال دنيا سمير غانم، مسلسل "جت سليمة"، والذي عُرِض في شهر رمضان الماضي، ولاقى نجاحات عديدة.

قصة مسلسل جت سليمة 
 

تدور قصة "جت سليمة" في إطار من الكوميديا والفانتازيا، خلال سليمة وهى فتاة في أواخر العشرينيات من العمر، تعمل محررة في دار للنشر، وتعيش مع والديها عفاف ومحيي، وتتسم بالتفاني في عملها، فهى صاحبة رقم قياسي في قراءة الروايات بدار النشر، وتعثر على كتاب مسحور يعيدها إلى الماضى لتدخل في العديد من المغامرات الكوميدية.

صناع أبطال مسلسل جت سليمة


يتكون مسلسل "جت سليمة" من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته محمد سلام، سامي مغاوري، شيرين، محمد ثروت، وهو من تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج إسلام خيري.

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