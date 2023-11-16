نجلاء بدر تتحدث لـ"الدستور" عن مسلسل "صوت وصورة" وعلاقتها بحنان مطاوع

عبرت الفنانة نجلاء بدر عن سعادتها بالاشتراك في مسلسل "صوت وصورة"، الذي يُعرض حاليًا، مشيرة إلى أنه من أفضل الأعمال الفنية التي شاركت فيها؛ بسبب طبيعة القصة والأبطال المشاركين فيها.

وأشارت "بدر"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن ردود الأفعال على الحلقات الأخيرة من العمل مبهرة وبها الكثير من التفاصيل المريحة لأي فنان، باعتبار أن التعليقات على هذه الحلقات كانت رائعة على حد وصفها، لافتة إلى أن آخر حلقتين من العمل ستشهدان مفاجآت كبيرة.

علاقة أسرية تجمع نجلاء بدر وحنان مطاوع

وعن تعاونها مع الفنانة حنان مطاوع، قالت "بدر": "حنان مطاوع دي حبيبة قلبي، وتجمعنا علاقة صداقة مبنية على الحب المتبادل من زمن بعيد، فصداقتنا طويلة وتجمعني بها عشرة طويلة جدًا، يمكن كثير من الناس ما تعرفهاش".

وتابعت: "كنا في الماضي بنأخذ كورس إعداد ممثل مع بعض، ووالدتي كانت صديقة لوالدتها ووالدي كان يعرفهم لأنهم كانوا كلهم منطقة واحدة".

وتجسد حنان مطاوع شخصية سيدة مكافحة متزوجة من وليد فواز، الذي يترك لها المسئولية الكاملة في تدبير متطلبات المنزل، وتتسبب وسائل التواصل الاجتماعي في مشاكل كبيرة في حياتهما.

تفاصيل مسلسل صوت وصورة

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقي صخر، عمرو وهبة، إيمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبوزيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى، سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز لناردين فرج ومراد مكرم، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمود عبدالتواب.

وتدور أحداث المسلسل حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي وسلبياتها وتأثيرها على المجتمع، وكيفية تشويه الواقع، من خلال عرض قصة إنسانية.

مواعيد عرض صوت وصورة

تجدر الإشارة إلى أن مسلسل "صوت وصورة" يعرض الآن من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساءً، والإعادة الساعة 2 صباحًا والساعة 1.30 ظهرًا، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساءً، والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساءً، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ24 ساعة.