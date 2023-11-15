السبت.. "القومي لثقافة الطفل" يبدأ تحكيم "عروض الأراجوز" بالحديقة الثقافية

أعلن المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، عن بدء تحكيم مسابقة أفضل عروض لنمر الأراجوز، في إطار دور المركز في الحفاظ على فن الأراجوز من الاندثار، وبعد أن تم تخريج 50 لاعب أراجوز على مدار العامين السابقين؛ استعدادا للملتقى الخامس للأراجوز والعرائس التقليدية في ديسمبر.



وسيتم تحكيم العروض على مدار ثلاثة أيام تبدأ السبت الموافق 18 نوفمبر وتستمر حتى الإثنين 20 نوفمبر، الساعة الخامسة مساء بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب بإدارة أ.ولاء محمد، وذلك تحفيزًا لكل من تدرب على فن الأراجوز، وتشجيعا لعمل فرق للأراجوز في المحافظات، لتقديم العروض والعمل على تطوير أدوات لاعبي الأراجوز ومهاراتهم الإبداعية في فن الأراجوز.

وتتكون لجنة تحكيم المسابقة من: أ.د محمد زعيمة (رئيس لجنة التحكيم )، الكاتب أحمد زيدان (عضوا)، المخرج ناصر عبد التواب (عضوا).

وسيتم إعلان الفائزين وتسليم الجوائز خلال فعاليات ملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية الخامس.