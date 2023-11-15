طرح 8 بوسترات ترويجية لأبطال مسلسل "زينهم" (صور)

طرحت الجهة المنتجة لمسلسل الفنان أحمد داوود الجديد “زينهم” والمفترض عرضه قريبًا، عبر قناة on tv ومنصة Watch it، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

البوسترات كانت لجميع ابطال العمل بشكل منفرد وبعض الصور كانت جماعية لأبطال العمل الجديد الذي يرصد قصة بين الكوميديا والساسبنس.

موعد عرض مسلسل “زينهم”

وأعلنت شبكة قنوات ON، عن موعد انطلاق أولى حلقات العمل الدرامي الجديد "زينهم" للنجم أحمد داود، ونخبة كبيرة من الفنانين، بدءا من الأحد المقبل الموافق 19 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن الأعمال الدرامية للموسم الشتوي "الأوف سيزون".

ومن المقرر إذاعة حلقات مسلسل زينهم، على شاشة قناة ON العامة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتعاد بواقع مرتين في تمام الساعة الثانية صباحًا والثانية عشرة من ظهر اليوم التالي.

مسلسل "زينهم" مأخوذ عن كتاب "أصدقائي الموتى شكرا" لدكتور محمد جاب الله، إنتاج آروما ستوديوز للمنتج تامر مرتضى، إشراف على الإنتاج مصطفى العوضي، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وورشة السيناريو والحوار: محمد فتحي عبدالمقصود - عمرو مؤمن - عمر محمد الشحات.

ويشارك في بطولة مسلسل زينهم، عدد من النجوم والفنانين منهم أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، يارا جبران، أحمد الرافعي، سلوى محمد علي، عماد رشاد، الفنان القدير محمد أبو داود، ياسر عزت، بالإضافة إلى نخبة كبيرة من الفنانين وضيوف الشرف، ومن إخراج يحيى اسماعيل.

وتدور أحداث مسلسل زينهم، في إطار اجتماعي مليء بالإثارة والتشويق والغموض داخل مشرحة زينهم، ويعد البطولة المطلقة الأولى لأحمد داود في الدراما التليفزيونية، ومكون من 30 حلقة متصلة منفصلة، ويجسد أحمد داود دور طبيب شرعي في مشرحة زينهم.

أحدث برامج أحمد داوود

ويعرض لأحمد داود حالياً برنامج الكونتينر كل يوم الخميس والجمعة الساعة ٦ مساء على قناة Ontv، ويستعرض أحمد داود من خلال برنامج الكونتينر الثورة الصناعية التي أحدثتها مصر في الخمس سنوات الماضية، ويزور مصانع مصر في مختلف المحافظات ليرصد تطور صناعات النسيج، الصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية، صناعة الألومنيوم وغيرها.

مسلسل زينهم

مسلسل زينهم

مسلسل زينهم

مسلسل زينهم

مسلسل زينهم

مسلسل زينهم

مسلسل زينهم