الأحد.. انطلاق أولى حلقات "زينهم" لـ أحمد داود على قنوات ON

أعلنت شبكة قنوات ON، عن موعد انطلاق أولى حلقات العمل الدرامي الجديد "زينهم" للنجم أحمد داود، ونخبة كبيرة من الفنانين، بدءا من الأحد المقبل الموافق 19 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن الأعمال الدرامية للموسم الشتوي "الأوف سيزون".

قنوات ON تطرح البرومو التشويقى الرسمي لمسلسل زينهم تمهيدا لعرضه

وفى سياق متصل تم طرح البرومو الرسمي الدعائي للمسلسل، عبر الصفحة الرسمية لقناة ON على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وتم التعليق على البرومو كالتالي: "انتظروناااا.. المسلسل التشويقي زينهم مع النجم أحمد داود وكريم قاسم وسلمى أبو ضيف وباقة من أجمل النجوم بدءا من الأحد 19 نوفمبر 8 مسًاء فقط وحصريًا على شاشة ON".

مواعيد عرض حلقات مسلسل زينهم على قنوات ON

ومن المقرر أن تذاع حلقات مسلسل زينهم، على شاشة قناة ON العامة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتعاد بواقع مرتين في تمام الساعة الثانية صباحًا والثانية عشرة من ظهر اليوم التالي.

بينما تعرض حلقات مسلسل زينهم، عبر شاشة قناة ON drama في تمام الساعة العاشرة مساء، وتعاد مرة أخرى في اليوم التالي في تمام الساعة العاشرة صباحًا والخامسة عصرًا.

تفاصيل أحداث مسلسل زينهم

تدور أحداث مسلسل زينهم، في إطار اجتماعي مليء بالإثارة والتشويق والغموض داخل مشرحة زينهم، ويعد البطولة المطلقة الأولى لأحمد داود في الدراما التليفزيونية، ومكون من 30 حلقة متصلة منفصلة، ويجسد أحمد داود دور طبيب شرعي في مشرحة زينهم.

صناع وأبطال مسلسل زينهم

مسلسل "زينهم" مأخوذ عن كتاب "أصدقائي الموتى شكرا" لدكتور محمد جاب الله، إنتاج آروما ستوديوز للمنتج تامر مرتضى، إشراف على الإنتاج مصطفى العوضي، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وورشة السيناريو والحوار: محمد فتحي عبدالمقصود - عمرو مؤمن - عمر محمد الشحات.

ويشارك في بطولة مسلسل زينهم، عدد من النجوم والفنانين منهم أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، يارا جبران، أحمد الرافعي، سلوى محمد علي، عماد رشاد، الفنان القدير محمد أبو داود، ياسر عزت، بالإضافة إلى نخبة كبيرة من الفنانين وضيوف الشرف، ومن إخراج يحيى اسماعيل.

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