"أهلا بيك فى العالم بتاعي" هكذا روج أحمد داود لـ "زينهم"

روج النجم أحمد داود، لأحداث مسلسلاته "زينهم" أولى بطولاته الدرامية المطلقة، على طريقته الخاصة، تمهيدا لعرضه خلال الفترة القليلة المقبلة على شبكة قنوات ON ومنصة WATCH IT الرقمية، ضمن سلسلة أعمال موسم الدراما الشتوية.

الجمهور يهنئ أحمد داود بمسلسل "زينهم" وينتظر إطلاق أولى الحلقات

ونشر داود، برومو المسلسل الجديد وعلق على الفيديو قائلا: "أهلا بيك في العالم بتاعي.. عالم زينهم".. الإعلان الرسمي لمسلسل زينهم على قناة ON ومنصة Watch it.

وبمجرد نشر داود، البرومو الدعائي، سرعان ما انهالت التعليقات من جمهوره ومحبيه متمنين له التوفيق والنجاح، مؤكدين أنهم فى انتظار عرض المسلسل للاستمتاع به.

وفى سياق متصل، احتوى البرومو على مشاهد مليئة بالإثارة والتشويق، وجمع البرومو نجوم وأبطال المسلسل ومنهم النجم أحمد داود، وأحمد الرافعي، وكريم قاسم، وتارا عماد، ويارا جبران، وغيرهم داخل مشرحة، مما أثار جذب الجمهور.

تفاصيل أحداث وموعد عرض مسلسل زينهم

من المقرر عرض مسلسل "زينهم" خلال شهر ديسمبر، والمسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالإثارة والتشويق والغموض داخل مشرحة زينهم، ويعد البطولة المطلقة الأولى لأحمد داود في الدراما التليفزيونية، ومكون من 30 حلقة متصلة منفصلة، ويجسد أحمد داود دور طبيب شرعي في مشرحة زينهم.

صناع وأبطال مسلسل زينهم

ويشارك في بطولة مسلسل زينهم، عدد من النجوم والفنانين منهم أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، يارا جبران، أحمد الرافعي، سلوى محمد علي، عماد رشاد، الفنان القدير محمد أبو داود، ياسر عزت، بالإضافة إلى نخبة كبيرة من الفنانين وضيوف الشرف.

مسلسل "زينهم" مأخوذ عن كتاب "أصدقائي الموتى شكرا" لدكتور محمد جاب الله، إنتاج آروما ستوديوز للمنتج تامر مرتضى، إشراف على الإنتاج مصطفى العوضي، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وورشة السيناريو والحوار: محمد فتحي عبدالمقصود - عمرو مؤمن - عمر محمد الشحات، ومن إخراج يحيى اسماعيل.

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