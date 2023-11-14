أحداث مليئة بالتشويق.. طرح البرومو الرسمي لمسلسل "زينهم" (فيديو)

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل زينهم للنجم أحمد داود، البرومو الدعائي الرسمي لأحداث المسلسل المقرر عرضه قريبًا على مجموعة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وتحديدا شبكة ON، بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية، وذلك ضمن دراما موسم الشتاء.

برومو مليء بالإثارة والتشويق

واحتوى البرومو على مشاهد مليئة بالإثارة والتشويق، وجمع البرومو نجوم وأبطال المسلسل ومنهم النجم أحمد داود، وأحمد الرافعي، وكريم قاسم، وتارا عماد، وغيرهم داخل مشرحة.

تفاصيل مسلسل زينهم

مسلسل زينهم حلقات متصلة منفصلة، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق والغموض داخل مشرحة زينهم.

مسلسل "زينهم" يعد البطولة المطلقة الأولى لأحمد داود في الدراما التليفزيونية، ومكون من 30 حلقة متصلة منفصلة، ويجسد أحمد داود دور طبيب شرعي في مشرحة زينهم.

صناع وأبطال مسلسل زينهم

والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإنتاج أروما، ويشارك في البطولة: كريم قاسم وتارا عماد وعدد من الوجوه الجديدة، ومن اخراج يحيى إسماعيل.

مسلسل زينهم مكون من 30 حلقة، ويقدم في شكل حلقات متصلة منفصلة عن حكايات الطبيب الشرعي مع الحالات التي تظهر بالمشرحة.

https://fb.watch/ojhi25FMPH/?mibextid=Nif5oz