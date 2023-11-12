الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

يُعرض في ديسمبر.. أحمد داوود ينتهي من 60% من مشاهده في "زينهم"

أحمد داود
أحمد داود

يواصل النجم أحمد داوود وأبطال مسلسل “زينهم”  تصوير أحداث العمل المنتظر عرضه ضمن دراما موسم الشتاء في شهر ديسمبر المقبل. 

وانتهى داوود مؤخرا من تصوير 60% من مشاهد المسلسل الذي يلعب خلاله دور طبيب شرعي. 

وعلمت الدستور، أن المخرج يحيى إسماعيل قام بعمل ديكور كامل يحاكي مشرحة زينهم لتصوير أحداث العمل نظرا لتعذر التصوير داخل أروقة المشرحة بمنطقة مصر القديمة. 

والمسلسل مكون من 30 حلقة ويقدم في شكل حلقات متصلة منفصلة عن حكايات الطبيب الشرعي مع الحالات التي تظهر المشرحة. 

مسلسل "زينهم" يعد البطولة المطلقة الأولى لأحمد داوود في الدراما التليفزيونية، ومكون من 30 حلقة متصلة منفصلة، ويجسد أحمد داود دور طبيب شرعي في مشرحة زينهم. 

والعمل هو حلقات متصلة منفصلة وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق والغموض داخل مشرحة زينهم.

والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإنتاج أروما، ويشارك في البطولة: كريم قاسم وتارا عماد وعدد من الوجوه الجديدة، والإخراج ليحيى إسماعيل. 

سارة وعلى 

في سياق آخر يستعد أحمد داوود، لتصوير فيلمه السينمائي الجديد “سارة وعلى” نهاية الأسبوع الجاري الذي كان يحمل في البداية اسم “قاعة الأوركيد”. 

ويشارك أحمد داوود في بطولة "سارة وعلي" كل من منة شلبي، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي وهو من تأليف وإخراج هبة يسري، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، حيث تلعب منة شلبي دور مهندسة تعيش قصة حب مع أحمد داود خلال الأحداث

على جانب آخر، يواصل أحمد داوود تقديم حلقات الموسم الجديد من برنامج "الكونتينر" الذي انطلق عرضه الجمعة الماضي، ويذاع برنامج "الكونتينر" يومي الجمعة والسبت، في تمام الساعة الثامنة مساء، والإعادة الإثنين والثلاثاء في نفس الموعد.

ويستعرض أحمد داوود من خلال الموسم الثاني لبرنامج "الكونتينر" الثورة الصناعية التي أحدثتها مصر في الخمس سنوات الماضية، ويزور مصانع مصر في مختلف المحافظات ليرصد تطور صناعات النسيج، الصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية، صناعة الألومنيوم وغيرها. 

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