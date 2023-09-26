الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد داوود يسابق الزمن للانتهاء من "زينهم" للتفرغ لـ"ثلاثة من كندا"

احمد داود
احمد داود

حالة من النشاط الفني يعيشها الفنان أحمد داود الذي تعاقد مؤخرا على أكثر من عمل فني بين السينما والدراما. 

ويواصل احمد داود حاليا تصوير مشاهده في المسلسل الدرامي الجديد “زينهم” والذي ينافس ضمن اعمال موسم شتاء 2023. 

وعلمت “الدستور” أن أحمد داوود طلب من مخرج العمل تكثيف تصوير مشاهده حيث يسابق الزمن للانتهاء من تصوير العمل وفقا للخطة الزمنية الموضوع من الشركة المنتجة ليكون جاهزا للعرض في شهر نوفمبر المقبل. 

ومسلسل “زينهم” يعد البطولة المطلقة الأولى لأحمد داوود في الدراما التليفزيونية والمسلسل مكون من 30 حلقة متصلة منفصلة، ويجسد أحمد داود دور طبيب شرعي في مشرحة زينهم. 

والعمل هو حلقات متصلة منفصلة وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق والغموض داخل مشرحة زينهم

والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإنتاج أروما، ويشارك في البطولة كريم قاسم وتارا عماد وعدد من الوجوه الجديدة والإخراج ليحيى إسماعيل. 

ثلاثة من كندا 

في سياق متصل يسعى احمد داود للانتهاء من تصوير مسلسل زينهم للتفرغ بشكل كامل لمسلسله الرمضاني الجديد “ثلاثة من كندا” والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل. 

حيث يظهر داود بشخصية مختلفة تتطلب عدد من التحضيرات الخاصة من حيث الشكل واللغة. 

ويتناول العمل الهجرة و فرق الثقافات بين الدول العربية والدول الأوروبية ويناقش فكرة ضرورة الاهتمام الفرصة. 

مسلسل ثلاثة من كندا من بطولة أحمد داود وأحمد الفيشاوي وأحمد حاتم ومن تأليف محمد عبد الغفار وإخراج أحمد خيري. 

ويتناول العمل فرق الثقافات بين الدول العربية والدول الأوروبية ويناقش فكرة ضرورة الاهتمام الفرصة.

الكونتينر 

على جانب آخر يواصل احمد داود تقديم حلقات الموسم الجديد من برنامج الكونتينر والذي انطلق عرضه الجمعة الماضي ويذاع برنامج الكونتينر  يومي الجمعة والسبت في تمام الساعة الثامنة مساء والإعادة الاثنين والثلاث في نفس الموعد.

ويستعرض أحمد داود من خلال الموسم الثاني  لبرنامج الكونتينر الثورة الصناعية التي أحدثتها مصر في الخمس سنوات الماضية، ويزور مصانع مصر في مختلف المحافظات ليرصد تطور صناعات النسيج، الصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية، صناعة الآلومنيوم وغيرها. 

وانتهى احمد داود من تصوير حلقات الموسم الثاني من البرنامج بالكامل لعرضه على شبكة قنوات أون و  يخوض أحمد داود جولات مختلفة في عدد من المصانع المصرية التي تقدم منتجات تحت شعار «صنع في مصر» للبيع في السوق المصري والتصدير لكل دول العالم وتوفير العملة الصعبة ونشر المنتجات المصرية ذات الجودة العالية

أحمد داود الفنان أحمد داود مسلسل زينهم مسلسل ثلاثة من كندا الكونتينر

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