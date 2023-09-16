أحمد داود ومنة شلبي يبدأن تصوير "قاعة الأوركيد" الأسبوع المقبل

يستعد النجم أحمد داود لتصوير فيلمه السينمائي الجديد “قاعة الأوركيد” والذي يلعب بطولته أمام النجمة منة شلبي ومن المقرر أن ينطلق تصوير الفيلم نهاية الأسبوع المقبل.

وتجمع المشاهد الأولى بين منة شلبي وأحمد داود وأحمد خالد صالح في اللوكيشن الخاص بالعمل في إحدى مناطق مصر الجديدة.

ويلعب أحمد داود خلال الأحداث دور مهندس وتربطه قصة حب بمنة شلبي ويتعرضان لموقف ما وصراع وتتصاعد على أثره أحداث الفيلم.

وتجري المخرجة هبة يسري حاليا اختيار باقي طاقم عمل الفيلم حيث من المنتظر أن يتم عرضه في موسم صيف 2024.

فيلم قاعة الأوركيد بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، ومن إنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب، وتأليف وإخراج هبه يسري. ويعتبر فيلم قاعة الأوركيد وهو اسم مؤقت للعمل هو العمل السينمائي الثاني الذي يجمع داود ومنه بعد تعاونهما في فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن".

وقال أحمد داود في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، إنه سعيد بالعودة للعمل مع منة شلبي من جديد، مؤكدا أن دوره بالفيلم مختلف تماما، أما عن مسلسل زينهم فقال إن العمل يحمل العديد من المفاجآت للجمهور.

مسلسل زينهم

ويبدأ أحمد داود تصوير أحداث مسلسله الجديد “زينهم” خلال أيام حيث من المنتظر عرضه خلال موسم شتاء 2023.

والعمل هو حلقات متصلة منفصلة وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق والغموض داخل مشرحة زينهم حيث يلعب دور طبيب شرعي.

ويشهد العمل محاكاة لمشرحة زينهم ضمن أحداثه ومن المقرر عرضه في الموسم الشتوي المقبل على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

والمسلسل أول بطولة مطلقة لأحمد داود، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإنتاج أروما، ويشارك في البطولة كريم قاسم وتارا عماد وعدد من الوجوه الجديدة والإخراج ليحيى إسماعيل.

ومسلسل زينهم من المقرر عرضه على شاشات الشركة المتحدة خلال موسم الشتاء، وهو مكون من 30 حلقة، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج يحيى إسماعيل.

في سياق متصل، يستعد أحمد داوود للمشاركة في بطولة فيلم “أولاد رزق” الموسم الثالث، مع النجم أحمد عز، والمخرج طارق العريان، ومن المقرر أن ينطلق تصويره خلال أواخر شهر أكتوبر المقبل، خاصة أن الفيلم في مرحلة كتابة السيناريو مع المؤلف صلاح الجهيني، ومن المقرر أن ينضم عدد من الممثلين الجدد للفيلم.

برنامج الكونتينر

تنطلق أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج الكونتينر من تقديم أحمد داود يوم الجمعة المقبل 22 سبتمبر الجاري ويذاع البرنامج الجمعة والسبت في تمام الساعة الثامنة مساء والإعادة الاثنين والثلاث في نفس الموعد.

ويستعرض أحمد داود من خلال الموسم الثاني لبرنامج الكونتينر، الثورة الصناعية التي أحدثتها مصر في الخمس سنوات الماضية، ويزور مصانع مصر في مختلف المحافظات ليرصد تطور صناعات النسيج، الصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية، صناعة الآلومنيوم وغيرها.

وانتهى أحمد داود من تصوير حلقات الموسم الثاني من البرنامج بالكامل لعرضه على شبكة قنوات أون ويخوض جولات مختلفة في عدد من المصانع المصرية التي تقدم منتجات تحت شعار «صنع في مصر» للبيع في السوق المصري والتصدير لكل دول العالم وتوفير العملة الصعبة ونشر المنتجات المصرية ذات الجودة العالية.

ويستعين أحمد داود بنفس طاقم عمل النسخة الأولى من البرنامج في تقديم الموسم الثاني من البرنامج الجديد ومن المقرر أن تشهد النسخة الجديدة الكثير من التطوير في الصورة والمحتوى وإيقاع الحلقات.

الموسم الأول من برنامج الكونتينر



الموسم الأول من البرنامج عرض في فبراير الماضي وكان يذاع أسبوعيًا من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة السابعة و45 دقيقة مساءً، ويسلط الضوء على نجاحات الصناعة المصرية وتصدير بعضها إلى الخارج خلال السنوات الماضية.

وناقش البرنامج فكرة «عقدة الخواجة» وأن البعض لا يعرف قيمة بلده والصناعة المصرية، على الرغم من أن دول العالم تحاول أن تكون أفضل من مصر في بعض الصناعات التي تتميز بها الأيدي الوطنية.

كما سلط «الكونتينر» الضوء على تصنيف مصر لكل شيء من الإبرة إلى الصاروخ، سواء ملابس أو إكسسوار أو صناعات غذائية أو جلود أو أجهزة كهربائية أو حتى صناعات ثقيلة وصناعات مكملة، خاصة في آخر 5 سنوات، ليخرج من الدولة يوميًا آلاف الكونتينرات المُحملة ببضاعة تحمل علامة «صُنِع في مصر» وتسافر إلى كل بلاد العالم، حتى أصبحت مصر مؤخرًا بها نقلة نوعية على الخريطة الصناعية، وأصبحت لاعبًا أساسيًا في العديد من الصناعات المتطورة.