"أكشن ورعب وحب".. قصص مسلسلات الأوف سيزون بدراما شتاء 2023

يشهد موسم دراما شتاء 2023 منافسة شرسة بين عدد من الأعمال الدرامية الجديدة المتميزة التي تقف على إنتاجها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للجمهور المصري والعربي خلال موسم دراما شتاء 2023، وينطلق نهاية شهر أكتوبر المقبل، عددًا من الأعمال الدرامية المختلفة والمشوقة، وينتظرها الجمهور بشغف بعد أن أصبح موسم الأوف سيزون موسمًا موازيًا للموسم الرمضاني.

وتشهد قائمة مسلسلات موسم شتاء 2023 عددًا من الأعمال الدرامية قدرت بـ 5 مسلسلات حتى الآن، ينضم لها خلال الأيام القادمة أعمال أخرى، من المقرر الإعلان عنها خلال أيام.

وتقدم دراما موسم الشتاء قصصًا متنوعة ومختلفة لعشاق الدراما التلفزيونية، ونرصد خلال هذا التقرير قصص وأحداث مسلسلات موسم الأوف سيزون.

قصص مسلسلات شتاء 2023

ينضم لموسم دراما شتاء 2023 اكثر من 5 اعمال درامية دخلت بلاتوهات التصوير استعدادا للعرض منها :

مسلسل زينهم

يبدأ الفنان أحمد داود تصوير أول مشاهد مسلسله الدرامي الجديد "زينهم" خلال أيام.

وتدور أحداث مسلسل زينهم في إطار من الغموض والتشويق حول مشرحة زينهم والعاملين بها وما يتعرضون له من مواقف مختلفة ويجسد احمد داود وكريم قاسم دور أطباء شرعيين ضمن الأحداث، والمسلسل مكون من 30 حلقة متصلة منفصلة.

وانتهى أحمد داود وأبطال العمل مؤخرا من كافة التحضيرات الخاصة به ويشهد العمل محاكاة المشرحة زينهم ضمن أحداثه ومن المقرر عرضه في الموسم الشتوي المقبل على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

والمسلسل أول بطولة مطلقة لأحمد داود، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإنتاج أروما، ويشارك في البطولة كريم قاسم وتارا عماد وعدد من الوجوه الجديدة والإخراج ليحيى إسماعيل.

مسلسل صوت وصورة

بدأت النجمة حنان مطاوع منذ اسبوع تصوير أولى مشاهد مسلسلها الدرامي الجديد “صوت وصورة” الذي تشارك به في موسم دراما شتاء هذا العام.

وتدور أحداث مسلسل صوت وصورة حول جريمة قتل ضمن إطار اجتماعي تشويقي مليء بالإثارة والغموض

المسلسل يكتبه المؤلف محمد سليمان عبدالمالك، ويخرجه محمود عبدالتواب "توبا"، وتنتجه أروما ستوديوز، وسيتم عرضه عبر إحدى شاشات مجموعة قنوات المتحدة.

الفريدو

وقطعت النجمة إلهام شاهين والمطرب احمد فهمي شوطا كبيرا في تصوير المسلسل الدرامي الجديد "الفريدو"، والذي يعد اول اعمال موسم الشتاء الذي أوشك على الانتهاء من التصوير .

ويحتوي المسلسل على الكثير من الأحداث، التي تسلط الضوء على العديد من القضايا التي تعاني منها الشعوب العربية خاصة الشعب المصري، ويقوم هذا المسلسل بتناول هذه القضايا بطريقة مختلفة ومن ثم يقوم بحلها من خلال خطوات مدروسة

والمسلسل مأخوذ عن كتاب «55 مشكلة حب» للدكتور مصطفى محمود، ويشاركها في بطولته عدد من الفنانين، من بينهم أحمد فهمي، وندى موسى، من تأليف السيناريست عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج أحمد عبدالعاطي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج عصام نصار.

على باب العمارة

يقدم الفنان حاتم صلاح بطولة مسلسل جديد يحمل اسم "على باب العمارة"، وهو عمل اجتماعي لايت كوميدى مكون من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه قريباً على منصة "watch it" الإلكترونية، ويجسد حاتم خلال الأحداث دور "بواب".

مسلسل "على باب العمارة" يشارك فى بطولته مجموعة من النجوم والفنانين الشباب، أبرزهم: محمد محمود، آية سماحة، محمد رضوان، عزة لبيب، ريهام الشنواني، محمد عبدالعظيم، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم.

أفلاطوني

وتبدأ النجمة إيمان العاصي خلال أيام تصوير أول بطولة مطلقة لها وهو مسلسل جديد تحت عنوان "أفلاطوني"، وهو مكون من 15 حلقة، وتدور أحداث المسلسل في إطار من الرومانسية حول الحب الافلاطوني وكيف تواجه بطلة العمل المشاكل للبحث عن هذا الحب المسلسل من تأليف شريف الألفي، وجارٍ التعاقد مع باقي أبطال العمل المشاركين في البطولة.

مسلسل العودة

استقر أبطال مسلسل منجم ذهب على اسم "العودة" ليكون بذلك الاسم النهائي للمسلسل الذي حمل في السابق أيضا اسم كف مريم.



وانطلق تصوير مسلسل العودة الأربعاء الماضي في اللوكيشن الرئيسي للعمل على أن ينتقل الابطال الي إحدى مدن الصعيد لتصوير عدد من المشاهد الخارجية للعمل خلال أيام.



وتدور قصة مسلسل العودة حول قضية هامة من قضايا صعيد مصر وهي قضية التنقيب عن الذهب والآثار ، حيث تدور معظم أحداث العمل في مدينة الأقصر.



المسلسل من انتاج شركة أروما أستديوز للمنتج تامر مرتضى وهو مكون من 30 حلقة، بطولة شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخي، حمزة العيلي، عصام السقا، محمد عبد العظيم وشاهيستا سعد، وولاء الشريف، وأحمد والى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه في إطار صعيدي اجتماعي.