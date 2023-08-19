السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

صوت وصورة وأفلاطوني.. تعرف على قائمة مسلسلات الأوت أوف سيزون

حنان مطاوع
حنان مطاوع

شهدت الصناعة الفنية تطور ملحوظ خلال الفترة الماضية من خلال الأعمال التلفزيونية التي أصبحت تحقق نجاحات كبيرة طوال العام ولم تقتصر على موسم رمضان فقط، لذلك يحرص عدد كبير من النجوم المشاركة في مسلسلات الأوت أوف سيزون والتي تحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة ونسب مشاهدات قياسية.

واستقر عدد من نجوم الفن على أعمال تلفزيونية بدأوا في تصويرها خلال الفترة الماضية، استعدادا لانطلاق عرضها بداية من الشهر المقبل لتكون ضمن قائمة مسلسلات موسم الشتاء “الأوت أوف سيزون”، ويرصد “الدستور” خلال السطور التالية قائمة هذه المسلسلات.

صوت وصورة

تعاقدت الفنانة حنان مطاوع مؤخرًا، على خوض بطولة مسلسل جديد بعنوان “صوت وصورة”، ويشاركها البطولة الفنانة نجلاء بدر وآخرين، بقيادة المخرج محمود عبد التواب.

ويعتبر المسلسل من أبرز الأعمال الدرامية لما يحتويه من سيناريو مميز ويتضمن العديد من المفاجآت في الأحداث، المسلسل يكتبه محمد سليمان عبد المالك ويخرجه محمود عبد التواب توبا، ومن المقرر عرضه عبر إحدي قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أفلاطوني

تخوض الفنانة إيمان العاصى بطولة مسلسل “افلاطوني” وهو اسم مؤقت، مكون من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار الرومانسية والإثارة، وهو تأليف شريف الألفى وجارى التعاقد مع مخرج العمل، وإنتاج MediaHub -  سعدي جوهر.

 ومقرر بدء تصويره خلال شهر سبتمبر المقبل للعرض قبل نهاية العام الجارى، وذلك بعدما ظهور بدور ملئ بالشر والحقد والأنانية، خلال آخر أعمالها “جعفر العمدة” الذى عرض في شهر رمضان الماضى.

ألفريدو -55 مشكلة حب

بدأت الفنانة إلهام شاهين مؤخرًا في تصوير مسلسل “ألفريدو” ضمن حكايات رواية “55 مشكلة حب”، والعمل مكون من 10 حلقات، ومنا لمقرر عرضه خلال موسم الشتاء المقبل.

المسلسلس عن كتاب “55 مشكلة حب” للدكتور مصطفى محمود، من تأليف عمرو محمود ياسين وورشته حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، إنتاج أحمد عبدالعاطي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمى، ندا موسى، ايمان سيد، أمير شاهين، عمر شرقى،  محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.

كف مريم

يخوض الفنان شريف سلامة بطولة مسلسل “كف مريم” بقيادة المخرج أحمد حسن، ليشارك بموسم الأوت أوف سيزون المقبل، على أن يعرض العمل بمنتصف شهر سبتمبر المقبل.

وتعاقدت الشركة المنتجة للعمل مع عدد كبير من النجوم للمشاركة في بطولة العمل، ومنهم تارا عماد، محمد عبدالعظيم، فتوح أحمد، صفاء الطوخي، حمزة العيلي، عصام السقا، وجار التعاقد مع باقي طاقم عمل المسلسل.

الأوت أوف سيزون MediaHub الأعمال الدرامية الأعمال التلفزيونية الرومانسية التلفزيون الشركة المتحدة للخدمات الشتاء المقبل الفنانة حنان مطاوع الفنانة نجلاء بدر الفنان شريف سلامة

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