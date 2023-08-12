السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

5 مسلسلات.. الخريطة المبدئية لأعمال "الأوف سيزون" على قنوات "المتحدة"

الفريدو
الفريدو

بدأت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في وضع خطة خريطة مبدئية لموسم الأوف سيزون الذي ينطلق نهاية العام الجاري. 

وتحرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تقديم موسم درامي قوي خلال الأوف سيزون، الذي أصبح موسما موازيا للموسم الرمضاني.

وتعاقدت الشركة مع عدد من النجوم للعب دور البطولة في أعمال هذا الموسم.. وخلال هذا التقرير نرصد لكم تفاصيل وقائمة الأعمال:

مسلسل زينهم 

يبدأ الفنان أحمد داود تصوير أول مشاهد مسلسله الدرامي الجديد "زينهم" خلال أيام. 

ويعكف أحمد داود حاليا على الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بالعمل، وذلك للإعلان عن النجوم المشاركة في البطولة، حيث انتهى المخرج يحيى إسماعيل من معاينة كافة أماكن التصوير الخاصة بالعمل، ومن المقرر عرضه في الموسم الشتوى المقبل على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

والمسلسل أول بطولة مطلقة لأحمد داود، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإنتاج أروما، والإخراج ليحيى إسماعيل. 

صوت وصورة 

وتعاقدت النجمة حنان مطاوع على بطولة مسلسل جديد للعرض خلال عام ٢٠٢٣ بعنوان "صوت وصورة". 
المسلسل يكتبه المؤلف محمد سليمان عبدالمالك، ويخرجه محمود عبدالتواب "توبا"، وتنتجه أروما ستوديوز، وسيتم عرضه عبر إحدى شاشات مجموعة قنوات المتحدة، وجارٍ حاليًا استكمال باقي فريق العمل. 

على باب العمارة

يقدم الفنان حاتم صلاح بطولة مسلسل جديد يحمل اسم "على باب العمارة"، وهو عمل اجتماعي لايت كوميدى مكون من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه قريباً على منصة "watch it" الإلكترونية، ويجسد حاتم خلال الأحداث دور "بواب".

مسلسل "على باب العمارة" يشارك فى بطولته مجموعة من النجوم والفنانين الشباب، أبرزهم: محمد محمود، آية سماحة، محمد رضوان، عزة لبيب، ريهام الشنواني، محمد عبدالعظيم، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم. 

أفلاطونى

وتعاقدت النجمة إيمان العاصى على بطولة مسلسل جديد تحت عنوان "أفلاطونى"، وهو  مكون من 15 حلقة، وتأليف شريف الألفى، وجارٍ التعاقد مع مخرج العمل، ومقرر بدء تصويره خلال شهر سبتمبر المقبل للعرض قبل نهاية العام الجارى. 

الفريدو 

وتعاقدت الفنانة إلهام شاهين على المسلسل الجديد "الفريدو"، الذي يبدأ أبطاله تصويره خلال أيام. 

والمسلسل مأخوذ عن كتاب «55 مشكلة حب» للدكتور مصطفى محمود، ويشاركها في بطولته عدد من الفنانين، من بينهم أحمد فهمي، وندى موسى، من تأليف السيناريست عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج أحمد عبدالعاطي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج عصام نصار.

4 مسلسلات خريطة مسلسلات الشركة المتحدة لموسم الاوف سيزون مسلسلات الأوف سيزون مسلسلات لموسم الشتوي قائمة مسلسلات موسم الاوف سيزون

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