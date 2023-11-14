الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

العرض خلال أيام.. طرح البوستر الرسمى لمسلسل "زينهم" بطولة أحمد داود

زينهم
زينهم

طرحت شركة أروما المنتجة للعمل الدرامي الجديد "زينهم" الذي يعد أولى البطولات المطلقة للنجم أحمد داود، البوستر الدعائي الرسمي للمسلسل، المقرر عرضه قريبًا على شبكة قنوات ON، ومنصة WATCH IT الرقمية، تمهيدًا لعرضه خلال الفترة القليلة المقبلة ضمن أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لموسم الدراما الشتوية.

تفاصيل مسلسل زينهم لأحمد داود

مسلسل زينهم من إخراج يحيي إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبدالملك وإنتاج شركة أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبوضيف، وأحمد الرافعي، ونخبة كبيرة من الفنانين.

الكونتينر لـ أحمد داود 

من جهة اخرى، يعرض لأحمد داود حاليًا برنامج الكونتينرالخميس والجمعة الساعة ٦ مساء على قناة Ontv.

ويستعرض أحمد داود، خلال البرنامج، الثورة الصناعية التي شهدتها مصر خلال الخمس سنوات الماضية، ويزور مصانع مصر في مختلف المحافظات ليرصد تطور صناعات النسيج، الصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية، صناعة الألومنيوم وغيرها.

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