سلمى أبو ضيف تواصل تصوير "زينهم" وتنتظر طرح أعمال درامية جديدة

نشاط فني..

حالة من النشاط الفني المكثف تعيشها الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف، على الصعيدين الدرامي والسينمائي، خاصة أنها تواصل حاليًا تصوير أحدث أعمالها الدرامية مسلسل "زينهم" أمام النجم أحمد داود، وبقيادة المخرج بقيادة المخرج يحيى إسماعيل، تمهيدًا لعرضه في الفترة المقبلة خارج الموسم الرمضاني، وتحديدًا في الموسم الدرامي الشتوى ضمن سلسلة أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تفاصيل مسلسل "زينهم"

تدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق والغموض داخل مشرحة زينهم، ويتكون العمل من 30 حلقة منفصلة، ويشارك في بطولة مسلسل زينهم، عدد من النجوم والفنانين منهم أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، يارا جبران، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج يحيي إسماعيل.

فيلم "ليه تعيشها لوحدك"

وعلى الصعيد السينمائي، انتهت سلمى، مؤخرًا من تصوير مشاهدها فى أحداث فيلم "ليه تعيشها لوحدك" بقيادة المخرج حسام الجوهري، ومشاركة نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم خالد الصاوي وشريف منير.

وتجسد "سلمى" خلال الأحداث شخصية محورية، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعى من خلال قصة إنسانية مليئة بالمشاعر، حيث يجسد شريف منير شخصية طبيب، فيما يجسد خالد الصاوي دور صديقة المصاب بالسرطان، ويعيشان قصة تكشفها الأحداث، ومن المقرر طرح الفيلم بدور العرض السينمائية خلال الفترة القليلة المقبلة.

فيلم "ليه تعيشها لوحدك" يشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم شريف منير، خالد الصاوي، سلمى أبوضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، الطفل منذر مهرجان وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف أحمد عبدالعزيز، وإخراج حسام الجوهري.

فيلم "أنف وثلاث عيون"

كما تنتظر سلمى، طرح فيلم "أنف وثلاث عيون" الذي انتهت من تصويره مؤخرا، بقيادة المخرج أمير رمسيس الذى أوشك على الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بعمليات المونتاج والمكساج تمهيدا لطرحه بدور العرض السينمائي بموسم رأس السنة السينمائي 2024.

فيلم "أنف وثلاث عيون"، يعد معالجة سينمائية مُعاصرة لرواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس، والتي تم تقديمها في فيلم سينمائي عام 1972.

وتدور أحداثه حول الدكتور هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة، على مر السنوات اقترب جدًا من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما، أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عامًا.

فيلم أنف وثلاث عيون" يشارك فى بطولته نخبة كبيرة من النجوم منهم ظافر العابدين وصبا مبارك وسلمى أبو ضيف، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، وأمينة خليل، هو رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي ومن إخراج أمير رمسيس.