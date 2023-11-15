تكريم روجينا وأشرف زكى فى حفل ختام مهرجان الباطنة السينمائي الدولي

كرم مهرجان الباطنة السينمائي الدولي الفنانة روجينا وزوجها أشرف زكى وابنتهما مايا، حيث شاركوا كضيوف المهرجان الذى اختتمت فعالياته بحفل تضمن عددا من الفقرات، كان من ضمنها كلمة الدكتور حميد العامري رئيس جمعية السينما .

تفاصيل كلمة رئيس جمعية السينما

وقال رئيس جمعية السينما: "نسعى من خلال فعالياتها المتواصلة إلى أبراز مختلف المحافظات والموروث الثقافي والاجتماعي والسياحي بها، وذلك من منطلق رؤية عمان 2040 التي أكد من خلالها السلطان هيثم بن طارق المعظم، على اللامركزية في مختلف القطاعات والمجالات".

وفاز بجائزة أفضل فيلم روائي قصير دولي (قارئ البريد) للمخرج ذو الفقار المطيري من الجمهورية العراقية، وجائزة أفضل فيلم روائي قصير عماني لفيلم (رماد) لمخرجه سليمان الخليلي، كما ذهبت جائزة التنويه الروائية لفيلم (ما ملكت أيماننا) للمخرج هادي آل نصر من المملكة العربية السعودية .

وعن فئة الأفلام الوثائقية، فاز فيلم (The Land of My Forefathers) للمخرج عرفان نور من الجمهورية الباكستانية كأفضل فيلم وثائقي قصير دولي، وفاز فيلم (حنين) للمخرج عبدالرحمن الحجري كأفضل فيلم وثائقي قصير عماني، وذهبت جائزة التنويه الوثائقية لفيلم (AẒEṬṬA) للمخرج جمال باشه من الجمهورية الجزائرية.

وفي فئة أفلام المؤسسات، فاز فيلم (كتم الأنفاس) المنتج من تلفزيون سلطنة عمان، وذهبت جائزة التنويه للمؤسسات لشؤون البلاط السلطاني عن فيلم (مشاركة الخيالة السلطانية لعرض ويندرسور الملكي للفروسية 2022).

كما ذهبت أيضًا، جائزة منصة عين بوزارة الإعلام لفيلم (حنين) للمخرج عبدالرحمن الحجري، وفي فئة جائزة أفلام علاقة الإنسان بالأرض فاز فيلم (آثر فاطمة) للمخرج جابر الجابري كأفضل فيلم ، وذهبت جائزة التنويه لذات الفئة لفيلم (النهر العماني ) للمخرج أيمن بن جميل النعماني.

وفي فئة جائزة رأي الجمهور، فاز (سكون) في فئة الأفلام الروائية للمخرجة أنوار المفرجية، وفيلم (حنين) للمخرج عبدالرحمن الحجري في فئة الأفلام الوثائقية، وفي فئة علاقة الإنسان بالأرض فاز فيلم (النهر العماني ) للمخرج أيمن بن جميل النعماني، وفاز فلم فرق التفتيش لوزارة العمل عن فئة المؤسسات.

جدير بالذكر أن عدد الأفلام المشاركة 215 فيلم من 27 دولة حول العالم منهم 40 فيلم عماني و55 فيلم وثائقي، و152 فيلم روائي، و8 أفلام للمؤسسات الحكومية والخاصة.

تأهل منهم للمسابقة 42 فيلمًا، منها 11 فيلمًا وثائقيًّا و18 فيلمًا روائيًّا، و8 أفلام للمؤسسات الحكومية والخاصة و5 أفلام وثائقية في محور علاقة الإنسان العماني بالأرض.

حفل ختام مهرجان الباطنة السينمائي الدولي