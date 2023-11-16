أحمد داود بوزن زائد من أجل "زينهم"

فاجأ أحمد داود الجمهور بوزنه الزائد، خلال تصوير دوره في مسلسله الجديد "زينهم"، الذي يلعب فيه دور طبيب شرعي.



مسلسل "زينهم" من إخراج يحيى إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبدالملك، وإنتاج شركة أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبوضيف.



ويعرض لأحمد داود حاليًا برنامج الكونتينر كل يوم الخميس والجمعة الساعة ٦ مساء على قناة Ontv، ويستعرض أحمد داود من خلال برنامج الكونتينر الثورة الصناعية التي أحدثتها مصر في الخمس سنوات الماضية، ويزور مصانع مصر في مختلف المحافظات ليرصد تطور صناعات النسيج، الصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية، صناعة الألومنيوم وغيرها.



كما بدأ النجم أحمد داود في تصوير المشاهد الخارجية من الجزء الثالث للفيلم المنتظر "ولاد رزق" ويستعد داود لتقديم فيلم سينمائي جديد بعنوان "سارة وعلي" والفيلم بطولة ثنائية بين أحمد داود ومنة شلبي، من إنتاج شركة سي سينما وتأليف وإخراج هبة يسري. يأتي ذلك بعد تصدر فيلمه "يوم ١٣" شباك التذاكر طوال فترة عرضه في السينمات ليحصد إيرادات تقترب من ٣٣ مليون جنيه مصري.

من هو أحمد داود؟



أحمد داود هو نجم مصري شاب، اشتهر باختلاف الشخصيات التي يقدمها سواء على المستوى السينمائي أو المستوى الدرامي، تصدر المشهد السينمائي في بداياته ببطولة فيلم ولد وبنت، ثم اتجه إلى الدراما بالمشاركة ليتعاون مع نجوم كبار مثل يسرا ونور الشريف وليلى علوي، ويعتبر دوره في مسلسل سجن النسا بوابة دخوله إلى عالم الأدوار المركبة، ليشارك بعدها في بطولة مسلسل جراند أوتيل، ثم مسلسل هذا المساء والذي اعتبره النقاد واحدًا من أفضل الأعمال الدرامية في الآونة الأخيرة، كما حقق نجاحًا كبيرًا بشخصية يوسف في مسلسل أهو ده اللي صار.

اهتم داود بالبطولة الجماعية على المستوى السينمائي وشارك في أفلام ولاد رزق بجزأيه الأول والثاني، وهيبتا: المحاضرة الأخيرة، وجميعها حصدت نجاحًا على المستوى الجماهيري والنقدي، ثم عاد ليتصدر البطولة السينمائية المُطلقة من خلال فيلم 122 والذي يعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 4D، وتجاوزت إيراداته الـ24 مليون جنيه مصري، كما حقق فيلمه "يوم ١٣" إيرادات تجاوزت ٣٠ مليون جنيه وخاض داود أولى تجاربه في تقديم البرنامج من خلال برنامج الكونتينر والذي حقق معدل مشاهدات مرتفعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعتبر أحدث أعماله الدرامية هو مسلسل سوتس بالعربي الذي عرض رمضان ٢٠٢٢.

