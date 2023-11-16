إنتاج " WATCH IT".. أحمد خالد أمين يُعلن عن انطلاق تصوير "إنترفيو"

أعلن المخرج أحمد خالد أمين، عن انطلاق تصوير مسلسل "إنترفيو"، المنتظر عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة على منصة "ووتش إت".

عرض مسلسل "إنترفيو" على WATCH IT

ونشر أمين صورة من كوليس تصوير "إنترفيو"، معلقًا عليها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"بسم الله إنتاج إنترو ميديا هبة الهواري وwatch it".

وكان من أهم الأعمال الحصرية التي حققت نجاحًا كبيرًا عبر منصة WATCH IT، مسلسل "على باب العمارة" لـ حاتم صلاح، ومسلسل "ريفو" لأمير عيد وركين سعد، ومسلسل "بالطو" لعصام عمر ومسلسل "اتزان" لركين سعد وصدقي صخر ومسلسل "تحقيق" لأحمد مالك.

تفاصيل أعمال رنا رئيس الجديدة

ويُعرَض لـ رنا رئيس، حاليًا، في دور العرض السينمائية فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبدالجليل وبشرى، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.

بينما انتهت رنا رئيس، مؤخرًا من تصوير فيلمها الجديد الذي جاء بعنوان "أسود ملون" للعرض في السينمات خلال موسم عيد الحب. ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد كيلاني، عصام صاصا، إبرام سمير، محمود حافظ، منة عرفة، صبا الرافعي، طاهر أبوليلة، وضيفة الشرف ميس حمدان من إخراج حسن البلاسي.