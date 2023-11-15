الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

شيريهان عن الاحتلال: "أسوأ أشرار العالم على الإطلاق"

شيريهان
شيريهان

دعمت الفنانة شيريهان، الفلسطينيين داعية أن يوفقهم الله في محنتهم وحربهم ضد الاحتلال الإسرائيلي في ظل القصف اليومي على الشعب الفلسطيني الأعزل.

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وكتبت شيريهان: «الصهاينة الإسرائيليون في الحقيقة والواقع والتاريخ، من بين أسوأ الأشرار الذين شهدهم العالم على الإطلاق».

وعلقت شيريهان على منشور للصحفي الفلسطيني معتز العزايزة الذي ألقى اللوم على مَن بوسعه التدخل لوقف الحرب ولم يفعل، قائلة: "اللّهم إنّا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، سامحني يا معتز يا ابني، من عجزي وأنا أراك وأبناءنا، إخواننا، أمهاتنا وآباءنا من الشعب الفلسطيني العظيم الصامد في غزة وهو أعزل محاصر، جنون صهيوني إرهابي ولا حول لي ولا قوة ولا أستطيع صرفًا ولا دفعًا غير الدعاء لله أن يحفظكم وينصركم ويرعاكم بعينه التي لا تنام ولا تغفل".

وأضافت: "إن ينصركم الله فلا غالب لكم، حماك الله ورعاك أنتم الحق والكيان الصهيوني الباطل ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾، كلنا معكم، ندعمكم وندعو لكم".

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