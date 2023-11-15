حنان مطاوع تشكر مخرج صوت وصورة.. ماذا قالت؟

وجهت النجمة حنان مطاوع الشكر لمخرج مسلسلها الجديد صوت وصورة المخرج محمود عبد التواب توبة.

ونشرت حنان عدة صور جمعتها بالمخرج من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وكتبت معلقة:"المخرج المبدع الرائع الاستثنائي محمود عبد التواب مخرج صوت وصوره، اخويا وعشرة السنين،اشكرك علي اخلاصك وتركيزك وموهبتك الكبيره،اشكرك علي العمل المتكامل ده،مبروك ان اسمك اتكتب بجانب الكبار يا اخي الحبيب.

و تصدر مسلسل "صوت وصورة" قائمة الأكثر مشاهدة عبر منصة "WATCH IT"، ليكون الأكثر مشاهدة بين كل الأعمال المعروضة عليها.

حيث استطاع للعمل أن يحصد إشادات واسعة من قبل النقاد والجماهير، خاصة على السوشيال ميديا، وذلك مع استمرار عرض حلقاته عبر شبكة قنوات dmc.

حيث اقتربت الحلقات من نهايتها والإعلان عن القاتل الحقيقي لعصام الصياد.

تفاصيل مسلسل صوت وصورة

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، إيمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبوزيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز لناردين فرج ومراد مكرم، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمود عبدالتواب.

وتدور أحداث المسلسل حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي وسلبياتها وتأثيرها على المجتمع، وكيفية تشويه الواقع، من خلال عرض قصة إنسانية.

مواعيد عرض صوت وصورة

يُجدر الإشارة إلى أن مسلسل "صوت وصورة" يعرض الآن من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء، والإعادة الساعة 2 صباحًا والساعة 1.30 ظهرًا، وعلى قناة DMCدراما الساعة 11 مساء، والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ24 ساعة.

وتجسد حنان مطاوع شخصية سيدة مكافحة متزوجة من وليد فواز، الذي يترك لها المسئولية الكاملة في تدبير متطلبات المنزل، وتتسبب وسائل التواصل الاجتماعي في مشاكل كبيرة في حياتهما.