مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف يختتم دورته الـ28 ويعلن جوائز مسابقاته

يختتم اليوم 17 نوفمبر مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف دورته الثامنة والعشرين والتي بدأت يوم 10 نوفمبر وكانت السينما الكرواتية فيها ضيف شرف الدورة، حيث سيعلن مساء اليوم في الساعة الثامنة مساء جوائز المهرجان، بحضور ممثلين من أكثر من 40 دولة ولائحة تضم عشرات الأفلام الطويلة والقصيرة، وقدم المهرجان خلال دورته برنامجا غنيا ومتنوعًا لبي جميع أذواق عشاق ومتابعي الفن السابع بحضور مخرجين مشهورين على المستوى الدولي.





يعرض المهرجان في حفل ختامه اليوم فيلم Mr Black at your service، للمخرج جيل ليجاردينير من فرنسا ، وكانت قد تكونت لجنة تحكيم من مخرجين ومنتجين عالميين من بينهم المنتج الأسترالي ماكسيم ويليامسون، بالإضافة إلى مخرجين ومنتجين عالميين آخرين، أما لجنة تحكيم الأفلام القصيرة، فكان يرأسها المخرج والمؤلف المغربي فؤاد سويبة، وضمت محترفين في مجال السينما على المستوى الوطني والدولي ومن بينهم الناقدة المصرية مرفت عمر ، ولأول مرة حضر المهرجان لجنة تحكيم من الاتحاد الدولي لنقاد السينما (FIPRICE)، تمنح جائزة النقاد لأفضل فيلم في المهرجان. وحضور هذه اللجنة الدولية للنقاد اعتراف ضمني بالتطور والاحترافية التي أصبحت تطبع هذا المهرجان الدولي المتميز في نشر السينما الوطنية والعالمية.

جوائز مهرجان الرباط السينمائي





وجدير بالذكر أن مهرجان الرباط الدولى لسينما المؤلف يتنافس علي جوائز مسابقته الكبري 12 فيلما من مختلف دول العالم ومن الأفلام "سيرا" للمخرجة أبولين تراوري، من بوركينا فاسو، " Okiku and the World " للمخرج جونجي ساكاموتو، اليابان، ويعرض لأول مرة كعرض عالمي أول فيلم "BOSNIAN POT/Bosanski lonac" للمخرج الكرواتي بافو مارينكوفيتش.



ومن الأفلام المتنافسة أيضا فيلم " Bckwards « Subuk " للمخرج جاك لوسينكي من بولندا، وفيلم " Mother Valley " للمخرج كارلوس شاهين من لبنان، وفيلم " The Ordinary People " إخراج : كانيكا فيرما، أفيناش داس من الهند، وفيلم " إيمان " لكورينا أفراميدو، كيرياكوس توفاريدس من قبرص ، وفيلم " صوت بربارا " للمخرج طارق الإدريسي، من المغرب ، وفيلم " زيارة زوجية " للمخرج أوميد شمس من إيران ، وهو فيلم يعرض كعرض عالمي أول، ومن الأفلام المتنافسة أيضا فيلم "القائد" لـ إدوارد دي أنجيليس، من إيطاليا، وفيلم " Drift " لأنتوني تشين، من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، وفيلم " عندما تنمو الشتلة " لروجر آزاد كايا من سوريا.