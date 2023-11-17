الجمعة 17 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف يختتم دورته الـ28 ويعلن جوائز مسابقاته

المهرجان
المهرجان

يختتم اليوم 17 نوفمبر مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف دورته الثامنة والعشرين والتي بدأت يوم 10 نوفمبر وكانت السينما الكرواتية فيها ضيف شرف الدورة، حيث سيعلن مساء اليوم في الساعة الثامنة مساء جوائز المهرجان، بحضور ممثلين من أكثر من 40 دولة ولائحة تضم عشرات الأفلام الطويلة والقصيرة، وقدم المهرجان خلال دورته برنامجا غنيا ومتنوعًا لبي جميع أذواق عشاق ومتابعي الفن السابع بحضور مخرجين مشهورين على المستوى الدولي.
 

txt

"الفن حياة".. عنوان صالون أوبرا الإسكندرية الثقافى الإثنين

txt

قبل عرضه بأيام على "واتش إت".. قصة مسلسل "العودة" لـ شريف سلامة

txt

مش عارف أشوف بنتى.. خالد عليش يشكو من طليقته مجددًا

txt

"صوت وصورة" الحلقة 25| محامية نجلاء بدر تتسبب في القبض على حنان مطاوع

txt

The Marvels يتصدر ايرادات السينما الأمريكية في مصر

txt

تفاصيل تصدر ماثيو بيري محركات البحث بعد شهر من وفاته

txt

19 نوفمبر.. الأوبرا تُنظم حفلاً لطلاب مركز تنمية المواهب بدمنهور

txt

نجلاء بدر تتحدث لـ"الدستور" عن مسلسل "صوت وصورة" وعلاقتها بحنان مطاوع

txt

أحمد داود بوزن زائد من أجل "زينهم"

txt

إنتاج " WATCH IT".. أحمد خالد أمين يُعلن عن انطلاق تصوير "إنترفيو"


يعرض المهرجان في حفل ختامه اليوم فيلم Mr Black at your service، للمخرج جيل ليجاردينير من فرنسا ، وكانت قد تكونت لجنة تحكيم من مخرجين ومنتجين عالميين من بينهم المنتج الأسترالي ماكسيم ويليامسون، بالإضافة إلى مخرجين ومنتجين عالميين آخرين، أما لجنة تحكيم الأفلام القصيرة، فكان يرأسها المخرج والمؤلف المغربي فؤاد سويبة، وضمت محترفين في مجال السينما على المستوى الوطني والدولي ومن بينهم الناقدة المصرية مرفت عمر ، ولأول مرة حضر المهرجان لجنة تحكيم من الاتحاد الدولي لنقاد السينما (FIPRICE)، تمنح جائزة النقاد لأفضل فيلم في المهرجان. وحضور هذه اللجنة الدولية للنقاد اعتراف ضمني بالتطور والاحترافية التي أصبحت تطبع هذا المهرجان الدولي المتميز في نشر السينما الوطنية والعالمية.

جوائز مهرجان الرباط السينمائي



وجدير بالذكر أن مهرجان الرباط الدولى لسينما المؤلف يتنافس علي جوائز مسابقته الكبري  12 فيلما من مختلف دول العالم ومن الأفلام "سيرا" للمخرجة  أبولين تراوري، من  بوركينا فاسو، " Okiku and the World " للمخرج جونجي ساكاموتو، اليابان، ويعرض لأول مرة كعرض عالمي أول فيلم "BOSNIAN POT/Bosanski lonac" للمخرج الكرواتي بافو مارينكوفيتش.

ومن الأفلام المتنافسة أيضا فيلم " Bckwards « Subuk " للمخرج جاك لوسينكي من بولندا، وفيلم " Mother Valley " للمخرج كارلوس شاهين من لبنان، وفيلم " The Ordinary People " إخراج : كانيكا فيرما، أفيناش داس من الهند، وفيلم " إيمان " لكورينا أفراميدو، كيرياكوس توفاريدس من قبرص ، وفيلم " صوت بربارا " للمخرج طارق الإدريسي، من المغرب ، وفيلم " زيارة زوجية " للمخرج أوميد شمس من إيران ، وهو فيلم يعرض كعرض عالمي أول، ومن الأفلام المتنافسة أيضا فيلم "القائد" لـ إدوارد دي أنجيليس، من إيطاليا، وفيلم " Drift " لأنتوني تشين، من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، وفيلم " عندما تنمو الشتلة " لروجر آزاد كايا من سوريا.

مهرجان الرباط الدولي لسينما مهرجان الرباط الدولي مهرجان الرباط الدولي لسينما الدور الدورة مهرجان الرباط الدولي لسينما مهرجان الرباط الدولي لسينما ث

مواد متعلقة

"الفن حياة".. عنوان صالون أوبرا الإسكندرية الثقافى الإثنين

قبل عرضه بأيام على "واتش إت".. قصة مسلسل "العودة" لـ شريف سلامة

مش عارف أشوف بنتى.. خالد عليش يشكو من طليقته مجددًا

"صوت وصورة" الحلقة 25| محامية نجلاء بدر تتسبب في القبض على حنان مطاوع

The Marvels يتصدر ايرادات السينما الأمريكية في مصر

تفاصيل تصدر ماثيو بيري محركات البحث بعد شهر من وفاته

19 نوفمبر.. الأوبرا تُنظم حفلاً لطلاب مركز تنمية المواهب بدمنهور

نجلاء بدر تتحدث لـ"الدستور" عن مسلسل "صوت وصورة" وعلاقتها بحنان مطاوع

الأكثر قراءة

إقالة أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك.. و"الرشيدى" مُسيّرًا للأعمال

أهم الأهداف الاستراتيجية لتنمية قطاع الثروة المعدنية في مصر

شريف منير يعلن عن موعد عرض مسلسله الجديد "بقينا اتنين"

استشهاد نائب رئيس المجلس التشريعى فى غارة للاحتلال على غزة

رغم تعديل راتبه السنوي.. لماذا يماطل محمد عبدالمنعم في التجديد للأهلي؟

ضبط نصاب يستولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى للمواطنين فى المنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

‏أزمة المتمردين.. غياب الجماهير.. وحلم المونديال الكبير

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تضع اتفاقية السلام مع إسرائيل فى مستودع الغبار!

د. محمد عفيفي

مصر وغزة «2-2»

ماجد حبته

إهانة جديدة لمجلس الأمن

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يؤكد ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين والمنشآت فى غزة

شكرى: نأمل أن تؤدى جهودنا لوقف التصعيد فى غزة.. ولا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه