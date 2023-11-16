19 نوفمبر.. الأوبرا تُنظم حفلاً لطلاب مركز تنمية المواهب بدمنهور

بمناسبة اليوم العالمى للطفل، تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا لطلاب مركز تنمية المواهب بدمنهور، بمشاركة عدد من طلاب مركز تنمية المواهب بالإسكندرية، تحت إشراف الدكتورة هدى حسني، وذلك في السابعة مساء الأحد 19 نوفمبر، بمسرح أوبرا دمنهور.

يتضمن البرنامج كوكبة من مؤلفات الموسيقى العربية والعالمية يؤديها طلاب فصول الفيولينة تدريب ماجي مجدى، الجيتار تدريب ليليان ميخائيل، العود تدريب بسمة صالح والايقاع تدريب سعيد الارتيست.

جدير بالذكر أن يوم الطفل العالمي أُعلن عام 1954 باعتباره مناسبة عالمية يُحتفل بها في 20 نوفمبر من كل عام لتعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعى بين أطفال العالم وتحسين أوضاعهم.

معرض تشكيلي بالأوبرا

تحت عنوان من وحى الحجار تستضيف قاعة زياد بكير للفنون التشكيلية بالأوبرا، معرض الفنانة منى شعير ويفتتح في السادسة والنصف مساء السبت 18 نوفمبر ويستمر حتى 25 نوفمبر.

يضم المعرض حوالي 46 لوحة منفذة بخامات مختلفة منها احبار أكوالين، ريشة على ناصبيان، ألوان إكريلك على توال، وتستلهم اعمال النجم على الحجار الذى رافق الفنانة منذ رحلة الدراسة وشكل وجدانها.

الجدير بالذكر أن منى شعير حصلت على بكالوريوس الفنون الجميلة قسم الجرافيك، عضو نقابة الفنانين التشكليين، عملت بمجال الديكور وصممت العديد من خلفيات اعمال المسرح القومى للطفل غيره، شاركت في العديد من المعارض وحصلت على جوائز متنوعة.

الجدير بالذكر أن منى شعير حصلت على بكالوريوس الفنون الجميلة قسم الجرافيك، عضو نقابة الفنانين التشكليين، عملت بمجال الديكور وصممت العديد من خلفيات أعمال المسرح القومي للطفل غيره، شاركت في العديد من المعارض وحصلت على جوائز متنوعة.