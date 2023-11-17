"الفن حياة".. عنوان صالون أوبرا الإسكندرية الثقافى الإثنين

بمناسبة اليوم العالمي للفن الإسلامي، تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، أمسية لصالون أوبرا الإسكندرية الثقافي تحت عنوان "الفن حياة"، تنظمها الإدارة العامة للنشاط الثقافي والفكري.

وتستضيف عددًا من كبار التشكيليين، هم الدكتور مصطفى عبدالمعطي، هويدا السباعي، أحمد الباز، وتديره الدكتورة صفية القباني، نقيب التشكيليين، وذلك في السابعة مساء الإثنين 20 نوفمبر على مسرح سيد درويش "أوبرا إسكندرية".

اليوم العالمي للفن الإسلامي

تتناول الأمسية نماذج من أشكال الفن الإسلامي إلى جانب تأثير الفنون على أوجه الحياة ودورها في الارتقاء بالوجدان الجمعي، كما يتم مناقشة عدد من الصور الإبداعية التي تمتزج بالممارسات اليومية للأفراد.

جدير بالذكر أن اليوم العالمي للفن الإسلامي احتفال يُقام في الثامن عشر من نوفمبر، أقرّه المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" عام 2019 بعد توصية من مجلسها التنفيذي بإقرار الاقتراح الذي تقدمت به مملكة البحرين بتخصيص يوم للفن الإسلامي تعزيزًا للإرث الفني والتوعية بأنواعه في الوقت الحاضر.