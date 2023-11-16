"صوت وصورة" الحلقة 25| محامية نجلاء بدر تتسبب في القبض على حنان مطاوع

شهدت الحلقة رقم 25 من مسلسل “صوت وصورة” القبض على حنان مطاوع للمرة الثانية رغم محاولاتها المستميتة للاختفاء عن أعين رجال الأمن.



وتسببت محامية نجلاء بدر في القبض على رضوى "حنان مطاوع"، بعدما علمت مكانها من “وافي” مساعد المحامي صدقي صخر.

وخطف رجال محامية نجلاء بدر، "وافي" وعذبته حتى اعترف بمكان حنان مطاوع، التي كانت على وشك الهروب مرة أخرى والاختفاء في دمياط.

الحلقه 25 من "صوت وصورة"



في الوقت نفسه، تشك نجلاء بدر ومحاميها في ابن خالتها الذي يرغب في الزواج منها، معتقدًة أنه من قتل زوجها، وحاولت إقناعه بالسفر خارج مصر حتى تنتهي القضية لكنه رفض وأصر على التواجد بجانبها.

ويتكون مسلسل صوت وصورة من 30 حلقة، وهو من بطولة حنان مطاوع، صدقي صخر، عمرو وهبه، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز، نجلاء بدر ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب «توبة» ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى ويتم عرضه علي قناة dmc ومنصة watch it.