شريف منير يعلن عن موعد عرض مسلسله الجديد "بقينا اتنين"

أعلن الفنان شريف منير، عن موعد عرض مسلسل "بقينا اتنين"، حيث كشف عبر حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مسلسل "بقينا اتنين" معادنا يوم 24 نوفمبر على شاشة ON".

تفاصيل مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا "اتنين" مكون من 20 حلقة، وتدور أحداثه حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق لصدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم.

أبطال مسلسل بقينا اتنين وفريق عمله بالكامل

مسلسل "بقينا اتنين" بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

الجدير بالذكر أن مسلسل "وبقينا اتنين" هو ثاني تعاون يجمع الفنان شريف منير والمخرج طارق رفعت بالمنتج كريم أبوذكري، بعد النجاح الذي حققوه بمسلسل "إيجار قديم" الذي عرض خارج سباق رمضان العام الماضي.

وتدور أحداث مسلسل "وبقينا اتنين" حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق لصدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم.

ويتواجد شريف منير بمسلسل "بقينا اتنين" في موسم الأوف سيزون للعام الثالث على التوالي بعدما قدم فى عام 2021 مسلسل "إجازة مفتوحة" من 40 حلقة، وشارك فى بطولته لقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسى، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى وإنتاج مها سليم.