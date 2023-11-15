العرض ديسمبر المقبل.. شريف منير يواصل تصوير "وبقينا اتنين" (صور)

يواصل صناع مسلسل "وبقينا اتنين" تصوير أحداث العمل، تمهيدا لعرضه مطلع ديسمبر المقبل، عبر شاشات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

“وبقينا اتنين” مسلسل ينتمي لنوعية الدراما التي اعتاد المنتج كريم أبوذكري على تقديمها للجمهور "لايت كوميدي اجتماعي" ويتكون من 20 حلقة.

وتدور أحداث مسلسل "وبقينا اتنين" حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق لصدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم.



مسلسل "وبقينا اتنين" بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى ومقرر عرضه الشهر المقبل على احدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

الجدير بالذكر أن مسلسل "وبقينا اتنين" هو ثاني تعاون يجمع الفنان شريف منير والمخرج طارق رفعت بالمنتج كريم أبوذكري، بعد النجاح الذي حققوه بمسلسل "إيجار قديم" الذي عرض خارج سباق رمضان العام الماضي.

قصة مسلسل بقينا اتنين

تدور أحداث مسلسل بقينا اتنين في إطار اجتماعي لايت، حول زوجين يملكان شركة دعاية وإعلان، وهما شريف ورانيا، ويدخلان في خلافات زوجية عديدة، تنتهي بهما في النهاية بالطلاق، ويستعرض المسلسل حياة الزوجين بعد الانفصال والتأثير النفسي الذي يتركه بداخلهما.

أبطال مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين مكون من 20 حلقة، ويشارك في بطولته شريف منير، رانيا يوسف، ميمي جمال، يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، مروة عبدالمنعم، عمر طلعت زكريا، ياسر الطوبجي، وعزت زين، والعمل من تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت، وإنتاج شركة K- Media Production لـ كريم أبو ذكري.