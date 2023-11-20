وائل جسار يحيي حفل رأس السنة بمصر ويحضر لجولة عالمية

تنتظر المطرب اللبناني وائل جسار حالة انتعاش فني كبيرة على مستوى النشاط الفني، حيث يستعد خلال الفترة المقبلة لإحياء العديد من الحفلات الغنائية في دبى وأوروبا|، فيما سيحيي حفل رأس السنة بمصر.



وقال جسار في بيان صحفي، " تعاقدت على إحياء حفل رأس السنة بمصر بشكل مؤكد، ومازلنا نترقب الوضع بغزة الذي إذا تصاعد سوف تتم إلغاء جميع الحفلات الغنائية".

وائل جسار يختار حفل رأس السنة بمصر



و أضاف خلال البيان قائلا:" سأحضر بصحبة زوجتي وأولادي، الذين اعتادوا على مرافقتي كل عام وقضاء ليلة رأس السنة في مصر".



و عن حفل عيد ميلاده الموافق يوم 22 نوفمبر الجاري، أكد جسار أنه سينشغل خلاله بإحياء احدى الحفلات الغنائية بالمغرب.



وائل جسار يكشف حقيقة خلافه مع صابر الرباعي بسبب حفل روائع الموجي



كان الفنان وائل جسار، قد قال أنه يحضر لأغنية جديدة رومانسية باللهجة المصرية، حيث يتعاون فيها مع الملحن أحمد زعيم وسيطرحها خلال الفترة المقبلة، كما تحدث عن حقيقة خلافه مع صابر الرباعي.

وتابع خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج الفنية، أنه ليس هناك خلاف بينه وبين صابر الرباعي بعدما تداولت أنباء عبر المواقع الإخبارية بأنه حدثت بينهما مشاجرة وصلت للتطاول بالأيادي، معقبًا:"أعوذ بالله.. صابر حبيبي وأخويا وتجمعنا صداقة قوية وكل ده إشاعات وكلام في الهوا".