نجلاء بدر عن "صوت وصورة": "أدوار الأمومة منحتني الكثير من الحب للحياة"

أعربت الفنانة نجلاء بدر عن سعادتها بردود أفعال الجمهور على شخصيتها في مسلسل “صوت وصورة”، والذي يتبقى له 5 حلقات على النهاية.

وعن فكرة تقديمها دور الأم لشباب في الجامعه ضمن احداث العمل، قالت: “لا أهرب من الشخصيات التي تضيف لي فنيًا، بل العكس تمامًا أنا بحبها جدًا..قضايا الأم كثيرة جدا، ويجب ألا نستبعدها من أعمالنا الفنية”.

حب نجلاء بدر لتجسيد دور الأم

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الدستور": “الأم دي ممكن يبقى عندها 22 سنة، وممكن يبقى عندها 50 سنة، مساحة دور الأم كبيرة”.

وأكملت: “بشوف في أدوار ممارسة لأحاسيس افتقدتها في الحقيقية، وده شئ بيسعدني شخصيا، وبيسبب لي راحة البال بطريقة ممتعة" واختتمت:"الأمومة في التمثيل أعطتني الكثير من الحب للحياة".

أبطال مسلسل “صوت وصورة”



مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقي صخر، عمرو وهبة، إيمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبوزيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى، سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز لناردين فرج ومراد مكرم، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمود عبدالتواب.

وتدور أحداث المسلسل حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي وسلبياتها وتأثيرها على المجتمع، وكيفية تشويه الواقع، من خلال عرض قصة إنسانية.

مواعيد عرض “صوت وصورة”



تجدر الإشارة إلى أن مسلسل "صوت وصورة" يعرض الآن من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساءً، والإعادة الساعة 2 صباحًا والساعة 1.30 ظهرًا، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساءً، والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساءً، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ24 ساعة.