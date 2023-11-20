"زينهم" يدخل قائمة الأعلى مشاهدة ويحتل المركز الثانى فى قائمة "watch it"

استطاع مسلسل زينهم، مع طرح أولى حلقاته، أن يدخل دائرة الأكثر مشاهدة في الأعمال المطروحة عبر منصة "watch it"، حيث احتل المركز الثاني في هذه القائمة.

المسلسل يتم عرضه عبر مجموعة قنوات "on" ومنصة "watch it"، وأعد له المعالجة والسيناريو والحوار محمد سليمان، ومعه ورشة السيناريو والحوار مكونة من محمد فتحي عبدالمقصود وعمرو مؤمن وعمر محمد الشحات، ومأخوذ عن رواية "أصدقائي الموتى شكرًا" للدكتور محمد جاب الله.

تفاصيل المسلسل

المسلسل تنتجه أروما ستوديوز- تامر مرتضي- بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويخرجه يحيي إسماعيل، ويلعب بطولته كل من أحمد داود وكريم قاسم وسلمي أبوضيف ويارا جبران ومحمد أبوداوود وهناء الشوربجي وسلوي محمد علي وهشام رشاد وعدد كبير من النجوم، أروما ستوديوز استطاعت في كل أعمالها أن تجمع بين النجاح الجماهيري والنقدي، وأن تقدم أعمالًا تعبر عن قضايا المجتمع المصري والعربي.

مسلسل زينهم مأخوذ عن كتاب "أصدقائي الموتى شكرًا" للدكتور محمد جاب الله، إشراف على الإنتاج مصطفى العوضي، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وورشة السيناريو والحوار: محمد فتحي عبدالمقصود- عمرو مؤمن- عمر محمد الشحات، ومن إخراج يحيى إسماعيل.

مواعيد عرض مسلسل زينهم لأحمد داود

تذاع حلقات مسلسل زينهم على شاشة قناة ON العامة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتعاد بواقع مرتين في تمام الساعة الثانية صباحًا والثانية عشرة من ظهر اليوم التالي، ويعرض المسلسل بالتزامن على منصة Watch it.

فيما تعرض حلقات مسلسل زينهم، عبر شاشة قناة ON drama في تمام الساعة العاشرة مساء، وتعاد مرة أخرى في اليوم التالي في تمام الساعة العاشرة صباحًا والخامسة عصرًا.