مواعيد عرض مسلسل زينهم لـ أحمد داود عبر قناة ON

انطلقت أمس أولى حلقات المسلسل الدرامي الجديد “زينهم” من بطولة النجم أحمد داود، وحققت الحلقة أصداء إيجابية بين الجمهور والنقاد حيث أشاد بها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل زينهم

ويتشوق الجمهور لمعرفة المزيد والمزيد عن عالم دكتور زينهم زكريا ورحلته مع الأموات في المشرحة.

ويبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل زينهم عبر شاشة قناة ON.

وخلال هذا التقرير نرصد لكم مواعيد عرض مسلسل زينهم لأحمد داود عبر قناة ON.

مواعيد عرض مسلسل زينهم لأحمد داود

تذاع حلقات مسلسل زينهم، على شاشة قناة ON العامة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتعاد بواقع مرتين في تمام الساعة الثانية صباحًا والثانية عشرة من ظهر اليوم التالي ويعرض المسلسل بالتزامن على منصة Watch it.

مواعيد عرض مسلسل زينهم عبر قناة ON drama

فيما تعرض حلقات مسلسل زينهم، عبر شاشة قناة ON drama في تمام الساعة العاشرة مساء، وتعاد مرة أخرى في اليوم التالي في تمام الساعة العاشرة صباحًا والخامسة عصرًا.

قصة مسلسل زينهم

تدور أحداث مسلسل زينهم خلال 30 حلقة فى إطار اجتماعي مليء بالإثارة والتشويق والغموض، حول عالم الطب الشرعي، وحياة الموتى والجثث التشريحية، ويحتوى العمل على جزء لايت، وذلك داخل عالم الطب الشرعى وثلاجات حفظ الموتى بالمستشفيات، حيث يجسد «داود» شخصية طبيب شرعى يُدعى «زينهم» وهو مدير المشرحة.

أبطال وصناع مسلسل زينهم

مسلسل زينهم، مأخوذ عن كتاب "أصدقائي الموتى شكرا" للدكتور محمد جاب الله، إنتاج آروما ستوديوز للمنتج تامر مرتضى، إشراف على الإنتاج مصطفى العوضي، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وورشة السيناريو والحوار: محمد فتحي عبدالمقصود- عمرو مؤمن- عمر محمد الشحات، ومن إخراج يحيى اسماعيل.

ويشارك في بطولة مسلسل "زينهم" عدد كبير من النجوم والفنانين، بجانب أحمد داود، منهم كريم قاسم، سلمى أبوضيف، يارا جبران، أحمد الرافعي، سلوى محمد علي، عماد رشاد، الفنان القدير محمد أبوداود، ياسر عزت، بالإضافة إلى نخبة كبيرة من الفنانين وضيوف الشرف، ومن إخراج يحيى إسماعيل