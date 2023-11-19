الأحد 19 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ملخص الحلقة الأولى: أحمد داود يصاب بالتهيؤات ويترك خطيبته في "زينهم"

مسلسل زينهم
مسلسل زينهم

فاجأ أحمد داود الجمهور باكتسابه وزن زائد وذلك خلال أولى حلقات مسلسله الجديد "زينهم" الذي يقوم فيه بدور طبيب شرعي في مشرحه يتعرض لعدة قضايا ومواقف كوميدية حيث يجسد داود شخصية طبيب مشرحة  يدعى زينهم زكريا. 

وخلال الحلقة الأولى من مسلسل زينهم أصيب بتهيؤات مختلفة كما اضطر لترك خطيبته التي علمت بحقيقة عمله. 

أبطال مسلسل زينهم

مسلسل زينهم من إخراج يحي إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد الملك وإنتاج شركة أورما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف ويارا جبران وامي الرافعي وعماد رشاد وسلوى محمد على وياسر عزت وعدد آخر من النجوم. 

ويعرض لأحمد داود حالياً برنامج الكونتينر كل يوم الخميس والجمعة الساعة 6 مساء على قناة Ontv، ويستعرض أحمد داود من خلال برنامج الكونتينر الثورة الصناعية التي أحدثتها مصر في الخمس سنوات الماضية، ويزور مصانع مصر في مختلف المحافظات ليرصد تطور صناعات النسيج،الصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية، صناعة الآلومنيوم وغيرها.

كما بدأ أحمد داود في تصوير المشاهد الخارجية من الجزء الثالث للفيلم المنتظر أولاد رزق ويستعد داود لتقديم فيلم سينمائي جديد بعنوان سارة وعلي والفيلم بطولة ثنائية بين أحمد داود ومنه شلبي، من إنتاج شركة سي سينما وتأليف وإخراج هبه يسري.

يأتي ذلك بعد تصدر فيلمه يوم ١٣ شباك التذاكر طوال فترة عرضه في السينمات ليحصد إيرادات تقترب من 33 مليون جنية. 

أحمد داود هو نجم مصري شاب، اشتهر باختلاف الشخصيات التي يقدمها سواء على المستوى السينمائي أو المستوى الدرامي، تصدر المشهد السينمائي في بداياته ببطولة فيلم ولد وبنت، ثم اتجه إلى الدراما بالمشاركة ليتعاون مع نجوم كبار مثل يسرا ونور الشريف وليلى علوي، ويعتبر دوره في مسلسل سجن النسا بوابة دخوله إلى عالم الأدوار المركبة، ليشارك بعدها في بطولة مسلسل جراند أوتيل، ثم مسلسل هذا المساء والذي اعتبره النقاد واحد من أفضل الأعمال الدرامية في الآونة الأخيرة، كما رصد نجاحًا كبيرًا بشخصية يوسف في مسلسل أهو ده اللي صار.

اهتم داود بالبطولة الجماعية على المستوى السينمائي وشارك في أفلام ولاد رزق بجزأيه الأول والثاني، وهيبتا: المحاضرة الأخيرة، وجميعهم حصدوا نجاحًا على المستوى الجماهيري والنقدي، ثم عاد ليتصدر البطولة السينمائية المُطلقة من خلال فيلم 122 الذي يعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 4D، وتجاوزت إيراداته الـ24 مليون جنيه مصري، كما حقق فيلمه يوم ١٣ إيرادات تجاوزت 30 مليون جنية وخاض داود أولى تجاربه في تقديم البرنامج من خلال برنامج الكونتينر والذي حقق معدل مشاهدات مرتفع على مواقع التواصل ويعتبر أحدث أعماله الدرامية هو مسلسل سوتس بالعربي الذي عرض رمضان ٢٠٢٢.

زينهم مسلسل زينهم الحلقة الأولى مسلسل زينهم مسلسل زينهم احمد داود تفاصيل الحلقة الاولى من مسلسل زينهم

مواد متعلقة

موقف مرعب يتعرض له كريم قاسم في المشرحة بأولى حلقات "زينهم"

مواعيد عرض مسلسل زينهم لـ أحمد داود على قنوات ON ومنصة WHATCH IT

الأكثر قراءة

عاجل.. حماس تعلن موعد الهدوء في غزة ضمن صفقة تبادل الأسري

إعلام إسرائيلى يكشف تفاصيل صفقة تبادل المحتجزين لدى حماس

الحوثى يعلن الاستيلاء على «سفينة إسرائيلية».. ويكشف عن مصير الطاقم

اقتل ثم اكذب.. وسائل إعلام غربية تفضح «الحليفة» إسرائيل: «معلوماتك مضللة»

الحوثيون يخطفون سفينة مملوكة لإسرائيلى.. والاحتلال: «على متنها طاقم مدنى دولى»

أحداث الحلقة 28 من مسلسل صوت وصورة ومواعيد العرض على DMC

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

وائل لطفي

اشترى المصرى

محمد العسيري

لماذا تبنى الدولة كل هذه المساكن؟!

ماجد حبته

مبادرات جديدة للسلام؟!

د هند جاد

السلام لغة مكروهة والتسامح بضاعة كاسدة

حسين دعسة

بايدن فى الواشنطن بوست.. أمام تحدى بوتين وحماس.. خارطة الشرق الأوسط

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقالات جديدة مع استمرار العدوان المتواصل على جنين وخيمها

قصف إسرائيلى يتسبب فى انقطاع خدمة الهواتف فى جنوب لبنان

الاحتلال الإسرائيلى: 59 جنديًا قتلوا منذ بدء الهجوم البرى على قطاع غزة