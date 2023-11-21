الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

4 بوسترات يتصدرها الراحل مصطفى درويش لـ"شماريخ"

مصطفى درويش
مصطفى درويش

أيام قليلة وينطلق عرض فيلم “شماريخ” للفنان آسر ياسين، وهو العمل الذي انتهى من تصويره منذ فترة طويلة تتجاوز العام، وتم تأجيله لاكثر من مرة لأسباب متنوعة من ضمنها اختيار الموسم الملائم لطبيعه قصته .

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وقررت الجهة المنتجة للعمل طرح الفيلم يوم 7 ديسمبر تزامنًا مع احتفالات موسم الكريسماس، على ان يتم طرح البرومو النهائي للعمل في غضون ايام قليلة، خاصة وان الشركة المنتجة للعمل طرحت البوسترات الدعائية الجماعية والمنفردة للعمل، والتي ظهر فيها بطل العمل اسر ياسين وبطلته امينة خليل وهما ممسكان بسلاح ناري في صور منفردة وفي بوستر جماعي .

مصطفى درويش على البوستر الدعائي لشماريخ

على نفس المنوال تصدر الفنان الراحل مصطفى درويش البوسترات المنفردة، كنوع من التكريم للراحل في اخر اعماله التي لم تعرض للجمهور بعد وفاته، حيث ظهر وهو مرتديًا لبدلة وتظهر عليه ملامح الحيرة .

 وأهدى مخرج العمل عمرو سلامة الفيلم لروح الراحل مصطفى درويش حيث يعد أخر أعماله بالسينما قبل وفاته، حيث وافته المنية أثناء تصوير الفيلم وذلك بعدما انتهى من معظم مشاهده في العمل.

ويسجل "شماريخ" الظهور الثانى للفنان الراحل مصطفى درويش بعد وفاته، وذلك بعدما ظهر في فيلم "خمس جولات" الذى عرض يوم 16 أغسطس الماضى حيث طرح الفيلم في دور العرض بعد 3 أشهر من وفاته، وأهدى صناعه الفيلم إلى روح الفنان الراحل والذى شكلت وفاته صدمة كبيرة للقائمون على الفيلم وكذلك الوسط الفني بشكل عام.

و"شماريخ" بطولة آسر ياسين أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وتدور أحداثه في إطار أكشن رومانسي تشويقي، ويجسد آسر ياسين خلاله دور رجل أعمال وصاحب مصنع بلالين، أما أمينة خليل فتجسد شخصية صاحبة مكتب محاماة.

مصطفى درويش
مصطفى درويش
أبطال وصناع فيلم “شماريخ” ابطال فيلم شماريخ فيلم “شماريخ” فيلم شماريخ آسر ياسين فيلم شماريخ فيلم شماريخ بطولة آسر ياسين موعد عرض فيلم شماريخ

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