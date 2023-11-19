الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إهداء لروح مصطفى درويش.. التفاصيل الكاملة لموعد عرض شماريخ

مصطفى درويش
مصطفى درويش

استقر صناع فيلم “شماريخ” على موعد نهائي لطرح العمل بالسينما، بعد عدة تأجيلات خلال الفترة الماضي، فيطرح بدور العرض السينمائي يوم 14 ديسمبر، وذلك بعد عرضه الأول ضمن مهرجان البحر الأحمر السينمائي مطلع الشهر المقبل.

وأهدى مخرج العمل عمرو سلامة الفيلم لروح الراحل مصطفى درويش حيث يعد أخر أعماله بالسينما قبل وفاته، حيث وافته المنية أثناء تصوير الفيلم وذلك بعدما انتهى من معظم مشاهده في العمل.

ويسجل "شماريخ" الظهور الثانى للفنان الراحل مصطفى درويش بعد وفاته، وذلك بعدما ظهر في فيلم "خمس جولات" الذى عرض يوم 16 أغسطس الماضى حيث طرح الفيلم في دور العرض بعد 3 أشهر من وفاته، وأهدى صناعه الفيلم إلى روح الفنان الراحل والذى شكلت وفاته صدمة كبيرة للقائمون على الفيلم وكذلك الوسط الفني بشكل عام.

و"شماريخ" بطولة آسر ياسين أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وتدور أحداثه في إطار أكشن رومانسي تشويقي، ويجسد آسر ياسين خلاله دور رجل أعمال وصاحب مصنع بلالين، أما أمينة خليل فتجسد شخصية صاحبة مكتب محاماة.

فيلم خمس جولات بطولة آدم شرقاوي، نور النبوي، ماجد المصرى، عايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف، ويعد خمس جولات أول فيلم مصرى يناقش رياضة MMA، والراب، حيث تدور أحداث الفيلم  حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة.

من جهة أخرى، يواصل آسر ياسين تصوير مشاهده في فيلم "فرقة الموت" الذى يجمعه بالنجم أحمد عز ويشارك في البطولة منة شلبى، محمود حميدة، بيومى فؤاد، عصام عمر، خالد كمال، رشدى الشامى، سماح أنور، فريدة سيف النصر، جيهان الشماشرجى وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف صلاح الجهينى وإخراج أحمد علاء الديب، وتدور الأحداث في إطار أكشن مثير.

شماريخ صناع مهرجان البحر الأحمر السينمائي السينمائي مصطفى درويش

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