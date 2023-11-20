مسلم يطرح "أنا عربى" تضامنا مع أهل غزة (فيديو)

طرح المطرب مسلم، أحدث أعماله الغنائية فيديو كليب"أنا عربى" على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، تضامن ودعم فيها الشعب الفلسطيني، وأهل قطاع غزة ضد ما يواجهونه من جرائم ترتكبها قوات الاحتلال، من حرب ودمار.

والأغنية كلمات محمد إبراهيم، ومن ألحان مسلم، وتوزيع موسيقى إسلام الأزرق..

وتقول كلمات "أنا عربى"..

انا الطفل اللي شيبتوه ، و سيبتوه تراب ارضه

و كل متقتلوه تلقوا ، في غيره بيتولد برضه

انا بحلم ببيت هادي ، لا نار ولا ضرب ولا الغام

انا بطلب حقوقي وليه ، حقوقي خلاص بقيت احلام

ف ايدي حجر لكن ثابت ، ف ايدكم انتم سلاح ونفوذ

و شايف خوفكم ف عيونكم ، و انا قدامكوا مش مهزوز

انا عربي فلسطيني .. انا بكل اللغات انسان

انا نابلس و انا حيفا و انا يافا و انا بيسان

انا القدس اللي صادروها وحطوا عليها مليون قفل

وكل اللي اتولد فيها بيتصنف شهيد مش طفل

انا بيت لحم و رآم الله .. و شيخ جراح و انا الناصرة

وانا غزه اللي فيها الناس ، دموعهم نازله م الحسرة

انا إسمي الشهيد الحي .. وعايش تحت خط النار

لا خايف م الرصاص الجاي .. ولا بيهمني استعمار

انا الطفل اللي شيبتوه ، و سيبتوه تراب ارضه

و كل متقتلوه تلقوا ، في غيره بيتولد برضه

وطرحت منصة Watch it الأغنية الدعائية للمسلسل الجديد “على باب العمارة” من بطولة حاتم صلاح.

وقدم المطرب مسلم أغنية بعنوان "هيص وارقص"، وهى من كلمات محمد مجدي، وألحان أحمد طارق يحيى.

المسلسل مكون من 10 حلقات وتعرض منه حلقتان أسبوعيًا كل أربعاء، من بطولة الفنان حاتم صلاح وهو الذي يجسد الشخصية الرئيسية "عوض،" والفنان محمد رضوان في شخصية حامد وآية سماحة في شخصية نوسة، ومحمد محمود، محمد عبدالعظيم، عزة لبيب، ريهام الشنواني، أمير عبدالواحد، بوسي الشامي، وعدد من ضيوف الشرف على مدار الحلقات منهم: أحمد أمين، رحمة أحمد، عبدالرحمن حسن، محمود السيسي، مصطفى غريب وياسر الطوبجي.