الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"Watch it" تطرح الأغنية الدعائية لمسلسل "على باب العمارة" بصوت مسلم

على باب العمارة
على باب العمارة

طرحت منصة Watch it الأغنية الدعائية للمسلسل الجديد “على باب العمارة” من بطولة حاتم صلاح. 

حيث قدم المطرب مسلم أغنية بعنوان "هيص وارقص"، وهى من كلمات محمد مجدي، وألحان أحمد طارق يحيى.

https://fb.watch/nt6v-ozxiX/?mibextid=Nif5

وانطلق اليوم عرض مسلسل "على باب العمارة"، على منصة “watch it” الإلكترونية، حيث تعرض المنصة المسلسل بشكل أسبوعي بواقع حلقتين كل أربعاء.

قصة مسلسل على باب العمارة 

تدور أحداث مسلسل "على باب العمارة" حول شاب ثري صعيدي نرجسي ومتعجرف، تضطره الظروف للعمل كبواب عمارة بالقاهرة، وترك الحياة في الصعيد لتحقيق مهمة ما، ليبدأ رحلته الجديدة التي تحوله من بواب إلى بطل يحبه ويلجأ إليه الجميع.

المسلسل مكون من 10 حلقات وتعرض منه حلقتان أسبوعيًا كل أربعاء، من بطولة الفنان حاتم صلاح وهو الذي يجسد الشخصية الرئيسية "عوض،" والفنان محمد رضوان في شخصية حامد وآية سماحة في شخصية نوسة، ومحمد محمود، محمد عبدالعظيم، عزة لبيب، ريهام الشنواني، أمير عبدالواحد، بوسي الشامي، وعدد من ضيوف الشرف على مدار الحلقات منهم: أحمد أمين، رحمة أحمد، عبدالرحمن حسن، محمود السيسي، مصطفى غريب وياسر الطوبجي.

WATCH IT الأصلية من ضمنها الجزء الثاني من مسلسل ريفو، والمسلسل الكارتوني "ديسكفري،" والمسلسل الكوميدي بالطو. وذلك في إطار خطة المنصة الاستراتيجية لإنتاج أعمال تناسب كل أفراد الأسرة.

يذكر أن آخر أعمال حاتم صلاح هو مسلسل "الصفارة" تدور أحداثه حول فؤاد مرشد سياحي يعيش ظروفًا مادية صعبة فيقرر سرقة قطعة أثرية من أحد سكان واحة سيوة، وهى صفارة الملك توت التي تمكنه من إعادة الزمن 3 دقائق للماضي ليغير ما يشاء ثم يعود للزمن الحالي، ليدخل في رحلة تغيير الماضي لتحقيق كل أحلامه.

مسلسل "الصفارة" بطولة أحمد أمين، طه دسوقي، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوي، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبدالفتاح وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub- سعدي وجوهر، وتنفيذ الإنتاج شركة أروما.

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