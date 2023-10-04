منصة Watch it تطرح أولى حلقات مسلسل "على باب العمارة"

طرحت منصة Watch it أولى حلقات مسلسل “على باب العمارة” لحاتم صلاح.

وأعلنت المنصة عبر صفحاتها الرسمية المختلفة على مواقع عن إتاحة حلقات العمل بشكل حصري بدءا من اليوم.

وروجت صفحة منصة Watch it على فيس بوك لمسلسل “على باب العمارة” معلنة عن عرض المسلسل حيث كتب الصفحة “الحكاية ابتدت، عوض أبو حامد وصل”، مسلسل على باب العمارة من أعمال WATCH IT الأصلية يعرض الآن حصريًا.. حلقتين كل أربعاء".

ويتصدر الفنان حاتم صلاح بطولة مسلسل "على باب العمارة" في أول بطولة مطلقة له في الدراما، وهو عمل اجتماعي لايت كوميدى من الإنتاجات الأصلية. الحصرية لمنصة watch it.

ويضم المسلسل نخبة من النجوم كضيوف شرف في حلقات متفرقة من ضمنهم أحمد أمين، رحمة أحمد، عبدالرحمن حسن، محمود السيسي، مصطفى غريب وياسر الطوبجي.

قصة مسلسل على باب العمارة

وتدور أحداث مسلسل "على باب العمارة" حول شاب ثري صعيدي نرجسي ومتعجرف، تضطره الظروف للعمل كبواب عمارة بالقاهرة، وترك الحياة في الصعيد لتحقيق مهمة ما، ليبدأ رحلته الجديدة التي تحوله من بواب إلى بطل يحبه ويلجأ إليه الجميع.

شخصيات مسلسل على باب العمارة

المسلسل المكون من 10 حلقات وتعرض منه حلقتان أسبوعيًا كل أربعاء، من بطولة الفنان حاتم صلاح وهو الذي يجسد الشخصية الرئيسية "عوض،" والفنان محمد رضوان في شخصية حامد وآية سماحة في شخصية نوسة، ومحمد محمود، محمد عبدالعظيم، عزة لبيب، ريهام الشنواني، أمير عبدالواحد، بوسي الشامي.

أبطال مسلسل على باب العمارة

على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، آية سماحة، محمد محمود، محمد رضوان، عزة لبيب، ريهام الشنواني، ومحمد عبدالعظيم، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم، ويجسد حاتم صلاح خلال الأحداث دور شاب صعيدى يأتى من قريته ليصبح حارس عقار وتبدأ حكايته مع سكانها