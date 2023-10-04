الأربعاء 04 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

منصة Watch it تطرح أولى حلقات مسلسل "على باب العمارة"

على باب العمارة
على باب العمارة

طرحت منصة Watch it أولى حلقات مسلسل “على باب العمارة” لحاتم صلاح.

وأعلنت المنصة عبر صفحاتها الرسمية المختلفة على مواقع عن إتاحة حلقات العمل بشكل حصري بدءا من اليوم. 

وروجت صفحة منصة Watch it على فيس بوك لمسلسل “على باب العمارة” معلنة عن عرض المسلسل حيث كتب الصفحة “الحكاية ابتدت، عوض أبو حامد وصل”، مسلسل على باب العمارة من أعمال WATCH IT الأصلية يعرض الآن حصريًا.. حلقتين كل أربعاء". 

ويتصدر الفنان حاتم صلاح بطولة مسلسل "على باب العمارة" في أول بطولة مطلقة له في الدراما، وهو عمل اجتماعي لايت كوميدى من الإنتاجات الأصلية. الحصرية لمنصة watch it. 

ويضم المسلسل نخبة من النجوم كضيوف شرف في حلقات متفرقة من ضمنهم أحمد أمين، رحمة أحمد، عبدالرحمن حسن، محمود السيسي، مصطفى غريب وياسر الطوبجي.

قصة مسلسل على باب العمارة 

وتدور أحداث مسلسل "على باب العمارة" حول شاب ثري صعيدي نرجسي ومتعجرف، تضطره الظروف للعمل كبواب عمارة بالقاهرة، وترك الحياة في الصعيد لتحقيق مهمة ما، ليبدأ رحلته الجديدة التي تحوله من بواب إلى بطل يحبه ويلجأ إليه الجميع.

شخصيات مسلسل على باب العمارة

المسلسل المكون من 10 حلقات وتعرض منه حلقتان أسبوعيًا كل أربعاء، من بطولة الفنان حاتم صلاح وهو الذي يجسد الشخصية الرئيسية "عوض،" والفنان محمد رضوان في شخصية حامد وآية سماحة في شخصية نوسة، ومحمد محمود، محمد عبدالعظيم، عزة لبيب، ريهام الشنواني، أمير عبدالواحد، بوسي الشامي.

أبطال مسلسل على باب العمارة 

على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، آية سماحة، محمد محمود، محمد رضوان، عزة لبيب، ريهام الشنواني، ومحمد عبدالعظيم، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم، ويجسد حاتم صلاح خلال الأحداث دور شاب صعيدى يأتى من قريته ليصبح حارس عقار وتبدأ حكايته مع سكانها

على باب العمارة مسلسل على باب العمارة Watch it تطرح مسلسل على باب العمارة طرح حلقات مسلسل على باب العمارة موعد عرض مسلسل على باب العمارة

مواد متعلقة

"WATCH IT" تعرض أحدث أعمالها الأصلية الكوميدية "على باب العمارة".. غدًا

الأربعاء.. عرض أولى حلقات مسلسل "على باب العمارة" عبر "watch it"

الأكثر قراءة

عاجل.. أول تعليق من ترامب على عزل رئيس النواب الأمريكى مكارثى

الإطاحة بمكارثى تضع مساعدات أمريكا لأوكرانيا "على المحك"

"الدواء" تقرر سحب دلتاكلاف شراب من الصيدليات

مقترح بتولى ترامب رئاسة مجلس النواب الأمريكى خلفًا لـ"مكارثى"

عاجل.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 فى البنوك المصرية

كيف تؤثر الإطاحة التاريخية بـ"مكارثى" على الاقتصاد الأمريكى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

العبور إلى الجمهورية الجديدة

مدحت بشاى

خطايا السنة الإخوانية السوداء

مؤمن المحمدي

الكباب

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل) مُنحنى العنف وآليات التفكيك (2)

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (5)

وائل لطفي

إنجازات الماضى وتحديات المستقبل

منى رجب

العبور الي الجمهورية الجديدة

ماجد حبته

الفقر.. المخدرات.. والفوضى

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

"أيام الدم والنار".. جولدا مائير تروى لحظات الرعب من "أكتوبر 73": اقتلونى إذا وصل المصريون إلى منزلى فى تل أبيب

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 أطفال من تل الرميدة بمدينة الخليل

الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار اقتحامات المستوطنين القدس تحت حماية الاحتلال