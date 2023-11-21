بعد 800 جنية إيرادات.. «سكر» مهدد بالإقصاء من قائمة الأفلام السينمائية المعروضة حاليا

تراجع كبير تشهده إيرادات “سكر”، الفيلم الذي ينتمي لأعمال الموسيقى والغناء، في تجربة جديدة على السينما المصرية، فقد حقق إيراد يومي قليل للغاية خلال ليلة عرضه أمس الاثنين، بحسب تصريحات محمود الدفراوي للدستور، الذى قال إن العمل حقق 800 جنية فقط .

العمل من المرجح أن يتم رفعه من دور العرض السينمائي، في حال استمرار قلة إيراداته خلال الأسبوع الجاري، على أن يتم سحبه من دور العرض مع بداية الأسبوع الجديد .

الفيلم تم طرحه بدور العرض منذ خمسة أسابيع وحقق مليون و400 الف جنية فقط، ما يجعله في آخر الجدول بالنسبة لإيرادات الأفلام المعروضة.

تفاصيل فيلم سكر

والعمل هو فيلم موسيقي عائلي، لكنه لم يستطع رغم اختلاف فكرته عن الأعمال المطروحة أن ينافس بشكل قوي في السينمات.

ولم يستطع الفيلم أن يتخطي الـ 2 مليون جنيه في 6 أسابيع، حيث حقق أمس الإثنين 801 جنيه فقط.

والعمل يدور في إطار موسيقيّ وعائلي، تدور أحداثه داخل الملجأ، حول فتاة صغيرة تُدعى (سكّر) تعيش رفقة مجموعة كبيرة من الأطفال، حيث تدير الملجأ سيدة غليظة وتابع لها ذو نوايا سيئة.

يستوحي "سكّر" قصته من رواية "Daddy Longs Legs" العالمية الشهيرة بـ"صاحب الظل الطويل"، حيث تدور أحداثه حول يوميات مجموعة من الأطفال الذين يعيشون في دار للأيتام، ويتعاونون معًا لمواجهة ظروفهم الحياتية الصعبة تحت إدارة قاسية للدار، في وقت يرسمون فيه أحلامًا وردية لمستقبل مشرق ينتظرهم.

الفيلم بطولة كل من حلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمين العبد، وديمة أحمد، محمد حربي، هاجر محمد، الفنانة القديرة ماجدة زكي، محمد ثروت؛ وظهر أيضا بالعمل كل من ريهام الشنواني، إسلام إبراهيم، ياسر الطوبجي، عباس أبو الحسن.