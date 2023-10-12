إيرادات متواضعة لفيلم ماجدة زكى "سكر" فى أول أيام عرضه

حقق فيلم "سكر" للفنانة ماجدة زكي، إيرادات متواضعة ليلة أمس الأربعاء بدور العرض السينمائية.

وسجلت إيرادات الفيلم أمس 44 ألفًا و450 جنيهًا في أول أيام عرضه بدور العرض المصرية.

فيلم "سكر"

تم إنشاء وبناء جميع المواقع التي جرى فيها التصوير بشكل كامل من الصفر، بما في ذلك دار الأيتام، وقصر فروتو، والمدينة، وقنوات الصرف الصحي وغيرها، جميع الديكورات المستخدمة في الفيلم فريدة من نوعها إذ تم تصميمها خصيصًا لهذا العمل، كلمات الأغاني من تأليف هبة مشاري حمادة، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى.

قصة فيلم "سكر"

يستوحي "سكّر" قصته من رواية "Daddy Longs Legs" العالمية الشهيرة بـ"صاحب الظل الطويل"، حيث تدور أحداثه حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام ويتعاونون معًا لمواجهة ظروفهم الحياتية الصعبة تحت إدارة قاسية للدار، في وقت يرسمون فيه أحلامًا وردية لمستقبل مشرق ينتظرهم.

أبطال فيلم "سكر"

الفيلم من بطولة كل من النجمة حلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمين العبد، وديمة أحمد، محمد حربي، هاجر محمد، الفنانة القديرة ماجدة زكي، نجم الكوميديا محمد ثروت؛ والنجوم اليافعين ماريا جمعة، عبدالله خالد، عمر خالد؛ ويشارك في البطولة النجوم: ريهام الشنواني، إسلام إبراهيم، ياسر الطوبجي، عباس أبوالحسن.. وآخرون.

أحمد سعد ضيف شرف الفيلم

وشارك النجم أحمد سعد في الفيلم، أشرف على تصميم الأزياء منى التونسي، أما التصميم الفني الإنتاجي فكان بإدارة علي حسام علي، فيما أدار التصوير السينمائي (السينموغرافي) مصطفى فهمي.