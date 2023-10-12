الخميس 12 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إيرادات متواضعة لفيلم ماجدة زكى "سكر" فى أول أيام عرضه

فيلم “سكر
فيلم “سكر"

حقق فيلم "سكر" للفنانة ماجدة زكي، إيرادات متواضعة ليلة أمس الأربعاء بدور العرض السينمائية.

txt

محمد رمضان يشكر جمهور أسوان على حسن الاستقبال بحفله الأخير

txt

ويزو تشارك فى الموسم السينمائى بفيلم "ويزو سكول" انطلاقًا من الخليج

txt

قناة "‏CBC" تنظم حفلًا لتكريم الإعلامى عمرو خليل اعرف التفاصيل

txt

ناهد صلاح عن حملة التبرع بالدم للشركة المتحدة: موقف نبيل ويُحترم

txt

مخرج "ليه تعيشها لوحدك" يقترب من إنهاء أعمال مونتاج العمل

txt

حفل تامر عاشور وبهاء سلطان وعايض فى "الكويت" كامل العدد

txt

العرض العالمى الأول لفيلم انصراف للمخرجة جواهر العامرى فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

txt

"ماتيجى نشوف" و"ألفريدو" يتصدران الأكثر مشاهدة فى مصر

txt

أفلام تم سحبها من دور العرض السينمائية بسبب ضعف الإيرادات

txt

تغطية مباشرة 24 ساعة لـ"القاهرة الإخبارية" على منصة watch it

وسجلت إيرادات الفيلم أمس 44 ألفًا و450 جنيهًا في أول أيام عرضه بدور العرض المصرية.

فيلم "سكر"

تم إنشاء وبناء جميع المواقع التي جرى فيها التصوير بشكل كامل من الصفر، بما في ذلك دار الأيتام، وقصر فروتو، والمدينة، وقنوات الصرف الصحي وغيرها، جميع الديكورات المستخدمة في الفيلم فريدة من نوعها إذ تم تصميمها خصيصًا لهذا العمل، كلمات الأغاني من تأليف هبة مشاري حمادة، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى.

قصة فيلم "سكر" 

يستوحي "سكّر" قصته من رواية "Daddy Longs Legs" العالمية الشهيرة  بـ"صاحب الظل الطويل"، حيث تدور أحداثه حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام ويتعاونون معًا لمواجهة ظروفهم الحياتية الصعبة تحت إدارة قاسية للدار، في وقت يرسمون فيه أحلامًا وردية لمستقبل مشرق ينتظرهم.

أبطال فيلم "سكر"

الفيلم من بطولة كل من النجمة حلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمين العبد، وديمة أحمد، محمد حربي، هاجر محمد، الفنانة القديرة ماجدة زكي، نجم الكوميديا محمد ثروت؛ والنجوم اليافعين ماريا جمعة، عبدالله خالد، عمر خالد؛ ويشارك في البطولة النجوم: ريهام الشنواني، إسلام إبراهيم، ياسر الطوبجي، عباس أبوالحسن.. وآخرون.

أحمد سعد ضيف شرف الفيلم

وشارك النجم أحمد سعد في الفيلم، أشرف على تصميم الأزياء منى التونسي، أما التصميم الفني الإنتاجي فكان بإدارة علي حسام علي، فيما أدار التصوير السينمائي (السينموغرافي) مصطفى فهمي.

سكر ماجدة زكي فيلم سكر للفنانة ماجدة زكي ايردات فيلم سكر فيلم

الأكثر قراءة

"الوطنية للانتخابات" تواصل تلقى طلبات المرشحين للانتخابات الرئاسية

حقيقة انتقال ميسى من إنتر ميامى إلى الدورى السعودى على سبيل الإعارة

كعادتها.. مصر تحاول استعادة الهدوء بين فلسطين وإسرائيل

الأردن يرسل أولى المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة

تُطبق من السبت.. أبرز المعلومات عن "مبادرة خفض الأسعار"

تحقيقات النيابة مع 4 متهمين بسرقة أموال شركة بمدينة نصر: قيدوا المجنى عليها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

القس. رفعت فكرى

الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.. ومائة عام من الإيثار والعطاء!!

عبد الرحيم طايع

فى مديح العامية المصرية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. بايدن يصف هجوم حماس بـ"الشر المطلق" ويحذر طهران من التدخل

تنسيق الجهود حول غزة.. وزير الخارجية يتلقى اتصالين من مسئول أوروبى ونظيره البرازيلى

جبهة جديدة أم إلهاء.. هل سيدخل حزب الله على خط الحرب مع إسرائيل؟