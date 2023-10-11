ناهد صلاح عن حملة التبرع بالدم للشركة المتحدة: موقف نبيل ويُحترم

أكدت الناقدة ناهد صلاح، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقوم بمجهود راقٍ ومحترم يخدم القضية الفلسطينية، وذلك عقب إعلان الشركة حملة للتبرع بالدم لصالح أهالينا في فلسطين.

وقالت ناهد لـ"الدستور": "موقف نبيل ومحترم من المتحدة في هذه اللحظة العصيبة التي تحتاج فيها فلسطين كل الدعم والمساندة، إغاثة أهلنا في فلسطين واجبة وتستلزم تعاوننا جميعًا".

كانت أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم الأربعاء، عن تبنيها حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني.

الشركة المتحدة تدعم أشقاءنا في فلسطين

وتنطلق الحملة في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الشركة، وذلك من خلال المشاركة في الخدمات المجتمعية على جميع الأصعدة.

وتهدف الحملة إلى جمع كميات كبيرة من الدم لتوفيرها للمستشفيات الفلسطينية، التي تعاني من نقص حاد في مخزون الدم.

تأتي هذه الحملة في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني، وتعزيز التضامن العربي معه.