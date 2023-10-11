الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ويزو تشارك فى الموسم السينمائى بفيلم "ويزو سكول" انطلاقًا من الخليج

ويزو
ويزو

قررت الشركة المنتجة لفيلم وزيرو سكول، طرحه في دور العرض بدول الخليج، بعد سنوات طويلة من التأجيل، امتدت لأكثر من عامين، رغم الانتهاء من تصويره بشكلٍ كامل.

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وطرح عمر خورشيد، بوستر فيلم "ويزو سكول"، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: إهداء إلى روح المخرج العظيم والأستاذ والمعلم علي رجب.. فيلمي الجديد يارب يعجبكم قريبًا بدول الخليج وفي مصر.

تفاصيل فيلم ويزو سكول

تدور أحداث الفيلم، في إطار كوميدي، حول طالبة بالمدرسة الثانوية تُدعى ويزو، تتعرض للتنمر والسخرية من قبل المعلمين، وتكشف العديد من العيوب في منظومة التعليم المصرية.

ويُشارك في بطولة الفيلم، بجانب ويزو، كل من عمر خورشيد، وسامي مغاوري، وعبدالباسط حمودة، وعلا رامي، ورضا حامد، وإسراء عبدالفتاح، وتأليف مصطفى السبكي، وإخراج علي رجب.

وتقدم "دينا" خلال الفيلم دور لاعبة كونغفو وسط مفارقات كوميدية، من خلال تواجدها بمدرسة للتدريب والاحتكاك بالطلاب.

الفيلم يعد أولى بطولات نجمة مسرح مصر الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو" السينمائية المطلقة، ويشارك في بطولته كل من عمر خورشيد، سامي مغاوري، علا رامي، عبدالباسط حمودة، ونجوم مسرح مصر وسارة عبد الفتاح وإبراهيم وبشوي، تأليف مصطفى السبكي، إخراج علي رجب.

الفنانة ويزو ويزو ويزور ويزو سكول سكول ويزو

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