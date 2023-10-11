الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد رمضان يشكر جمهور أسوان على حسن الاستقبال بحفله الأخير

الفنان محمد رمضان
الفنان محمد رمضان

أعرب النجم محمد رمضان، عن سعادته بالمشاركة في اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر بحفل غنائي في محافظة أسوان هذا العام.

وقال رمضان، في تصريحات صحفية، إن مثل هذه المناسبات الوطنية تسعده كثيرا، متمنيا أن يجول جميع المحافظات المصرية والغناء فيها.

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محمد رمضان يوجه الشكر لجمهوره في أسوان 


ووجه رمضان، الشكر لجمهوره بمحافظة أسوان عما شاهده من حب منهم له، مؤكدًا أنه كان سعيدًا للغاية بتواجده بينهم.

كما وجه أيضًا الشكر لمنظمي الحفل والقائمين عليه للمجهود الكبير الذي بذلوه لخروج الحفل بهذه الصورة المبهرة التي تليق بمناسبة وطنية كبيرة ننتظرها كل عام.

وأقيم حفل محمد رمضان وفريق بلاك تيما باستاد أسوان الرياضي يوم 6 أكتوبر، برعاية مجلس القبائل والعائلات المصرية الذي أطلق مبادرة "وطن واحد" بمحافظات شمال وجنوب سيناء وأسوان. 

يأتي ذلك تزامنًا مع احتفالات مصر باليوبيل الذهبي لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة الـ50، وفي إطار استمرار تفعيل الدور المجتمعي، ومشاركة أبناء الوطن في كل المناسبات. 

وكان آخر أعمال محمد رمضان الدرامية هو مسلسل "جعفر العمدة"، الذي عرض في موسم رمضان الماضي 2023، وشارك به كل من الفنانة هالة صدقي، مي كساب، إيمان العاصي، منة فضالي، أحمد داش، دعاء حكم، جوري بكر، عصام السقا، منذر رياحنة، أحمد فهيم، زينة، وآخرين، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

وينافس “على الزيرو” عددًا من الأعمال السينمائية الأخرى التي تحقق نفس المستوى من الإيرادات والتي طرحت في السينما خلال موسم عيد الفطر المبارك، من بينها فيلم “بيت الروبي” و"مستر إكس".

يجمع فيلم “ع الزيرو” في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم بجانب محمد رمضان من بينهم نيللي كريم، جومانة مراد، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، بالإضافة إلى الطفل منذر مهران، من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل.

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